Tripolis – Im gesamten Bürgerkriegsland Libyen gibt es seit Mittwochmittag keinen Strom mehr. Die Elektrizität sei für "technische Experimente" im Zuge von Erneuerungen des Stromnetzes abgestellt worden, teilte der staatliche Versorger General Electricity Company am Mittwoch mit. Das Unternehmen hatte den Blackout zuvor nicht angekündigt. Nach Ende der Arbeiten soll der Strom wieder fließen.

Für "technische Experimente" hat die General Electricity Company unangekündigt den Strom abgestellt. IMAGO/Zoonar.com/Alfred Hofer

Der karge Wüstenstaat in Nordafrika hat große Öl- und Gasvorkommen. Im Land selbst ist der Treibstoff aber mitunter knapp. In der Vergangenheit kam es häufig zu Stromausfällen und -abschaltungen, oft war das Netz überlastet. Die Lage hat sich aber inzwischen verbessert, auch weil seit einigen Jahren wieder mehr ausländische Unternehmen an Reparaturen sowie der Stabilisierung des libyschen Stromnetzes beteiligt sind. (APA, 9.8.2023)