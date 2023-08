ORF-"Schauplatz"-Reporterin Julia Kovarik war bei Menschen, die lieber reparieren – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2 – Donnerstag, 21.05 in ORF 2

Lukas Goryczka (26) repariert bis zu neun Waschmaschinen am Tag. ORF

"Es klingt ganz komisch, aber ich unterhalte mich mit den Geräten“, erzählt Lukas Goryczka vom Reparatur- und Service-Zen­trum in Wien. Begonnen hat seine Leidenschaft mit einer Waschmaschine, die seine Mutter 1997 um 20.000 Schilling gekauft hat. Und obwohl Waschmaschinen mittlerweile sein Beruf sind – und er auch privat um die 35 Stück besitzt –, kommt er immer wieder zurück und lauscht dem sanften, weichen Motorklang der alten Siemens Siwamat 6142. "Jede Waschmaschine hat einen Charakter", sagt er zu Sendungsgestalterin Julia Kovarik im neuen "ORF-Schauplatz" am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2. Sein Credo: "Sie sind nicht kaputt, sie sind nur verhindert."

Ob es Protest gegen die Praxis der geplanten Obsoleszenz ist oder einfach Armut: Reparaturen können viele Motive haben. In Wien-Floridsdorf etwa hat die Pensionistin Manuela in der Nachbarschaft den Ruf, dass sie wirklich alles reparieren kann – auch 25 Jahre alte Toaster.

Ketchup mit Blume

Serafina Spatt und Alina Saaved­ra Santis hingegen, die Gründerinnen der Änderungsschneiderei Resi in Wien-Neubau, wollen Reparaturen sichtbar machen. Warum sollte man Kleidung nur wegen ein paar Ketchupflecken wegwerfen, wenn man diese bewusst in Szene setzen kann, indem man eine Blume rundherum stickt? Gebraucht zu kaufen und zu reparieren ist durch das Label Nachhaltigkeit auch zu etwas Schickem geworden.

"In Ungarn wird nicht so viel weggeschmissen, da wird zu Tode repariert", erzählt einer der Kunden von Mandis Schrottplatz. ORF

Im Burgenland besucht Kovarik das Iduna-Warenhaus in Jennersdorf und den Schrottplatz von Mandi nahe der ungarischen Grenze. Die Schrottleidenschaft hat Mandi von seinem Vater geerbt, vor 17 Jahren hat er sich endlich den Traum vom eigenen Schrottplatz erfüllt. Hier kann man nicht nur Schrott hinbringen, sondern auch wieder mitnehmen. Weggeschmissenes "Elek­troklumpert" aus Österreich sei oft noch gut erhalten und lasse sich in Ungarn gewinnbringend verkaufen. Für die Bastler ist Mandis Schrottplatz auch ein Kommunikationszentrum, weil es fast keine Gasthäuser mehr in der Gegend gibt. Hier sitzen die Männer zusammen, trinken Bier und fachsimpeln über ihre Projekte.

Beine, Hände, Rümpfe

Dank des Reparaturbonus der Regierung gebe es einen Anstieg bei Reparaturen. Aber Dinge, an denen das Herz hängt, wurden schon immer repariert, sagt Kovarik.

Sie ist auch zu Besuch bei Puppendoktorin Karin Haider, die sich in ihrer "Praxis" an der Wiener Ringstraße seit 35 Jahren um alte Puppen und Kuscheltiere kümmert. Es ist ein Ort, an den Leute ihre Kindheitserinnerungen bringen, um sie zu bewahren. Beine, Hände, Rümpfe – wie in einem Horrorfilm stapeln sich die abgetrennten Ersatzgliedmaßen hier im Lager.

Beim Puppendoktor am Wiener Ringwerden seit 35 Jahren kaputte Puppen und Kuscheltiere repariert. ORF

Mit schlechtem Gewissen fällt mir auf: Selbst repariere ich viel zu selten etwas, vor zwei Wochen haben wieder einmal – pünktlich kurz nach Ablaufen der Garantie – meine iPhone-Kopfhörer ohne Grund aufgehört zu funktionieren. Normalerweise kaufe ich sie immer neu um 19 Euro, da lohnt sich eine Reparatur doch kaum, dachte ich immer. Aber vielleicht bringe ich sie diesmal zu Manuela nach Floridsdorf, oder tüftle selbst ein bisschen daran herum. (Jakob Thaller, 10.8.2023)