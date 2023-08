Die weltweit tätige Sicherheitsfirma ADT hat kürzlich eine aufwendige Umfrage in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wie sehr die Menschen vor Ort unter anderem Einbrüche und Überfälle fürchten. Es liegt klarerweise im Interesse eines Unternehmens, das Sicherheitstechnik verkauft, besser darüber Bescheid zu wissen. Darüber hinaus wurden auch der Kriminalitätsindex und die Anzahl der Polizisten pro 100.000 Einwohner sowie weitere relevante Faktoren erhoben und in beliebten Reiseländern miteinander verglichen. Die Ergebnisse lassen durchaus auch Rückschlüsse für Reisende zu, wie sicher sie sich in den untersuchten Ländern fühlen dürfen.

Die sichersten Reiseländer der Welt. https://www.adt.co.uk/

Die Liste der (gefühlt) sichersten Reiseländer wird mit kleinem Vorsprung auf die nächstplatzierten von Japan angeführt. Nur wenige Menschen fürchten sich dort etwa vor Einbrüchen oder Überfällen, und tatsächlich ist der Kriminalitätsindex recht niedrig. Auf dem zweiten Platz liegt die Slowakei, auf Platz drei Zypern. Gerade noch auf Platz zehn schafft es Österreich, wo die Angst vor Verbrechen gering ist und die tatsächliche Rate ebenso, allerdings konstatieren die Studienautoren eine hohe Rate von Einbrüchen. Auch wenn diese für Reisende wenig Relevanz besitzt, liegt sie mit rund 1.200 Einbrüchen pro 100.000 Einwohner gut fünfmal so hoch wie in Japan (234). Als Quelle wird die Uno mit ihrer International Statistics on Crime and Justice angegeben. In diesem Kriminalitätsindex belegt Österreich übrigens international den drittbesten Platz.

Japan gilt laut einer aktuellen Untersuchung als sicherstes Reiseland der Welt. EPA/KIMIMASA MAYAMA

Die Top Ten im Detail mit fünf Bewertungskriterien. https://www.adt.co.uk/

Die zehn unsichersten Reiseländer der Welt. https://www.adt.co.uk/

Bei der Erhebung der unsichersten Reiseländer weltweit führt Südafrika die Liste mit einem Score von 0,81 von zehn möglichen Punkten an. Die Kriminalitätsrate ist real hoch, und die Menschen fürchten sich vor Überfällen. Auf Platz zwei folgen die USA und – etwas überraschend – auf Platz drei Schweden. Verantwortlich dafür ist laut der Studie, dass es in dem skandinavischen Land viele Einbrüche gibt, aber nur wenige Polizisten. Interessant im Vergleich zu diesem Ranking ist eine Übersicht über die Sorgen der Einwohnerinnen und Einwohner bezüglich Kriminalität. Während etwa die Sicherheitslage in Südafrika gefühlt und real fast identisch ist, geht sie eben in Schweden deutlich auseinander. Nur wenige fürchten sich dort vor Raub oder Überfällen.

Die Angst vor Raub und Überfällen in diesen Ländern. https://www.adt.co.uk/

Ein interessantes Detail ist die Anzahl der Polizisten pro 100.000. Geht man davon aus, ob mehr Polizisten automatisch mehr Sicherheit bedeuten (was durchaus zu hinterfragen ist), ist Zypern mit dem besten Verhältnis von 609 Polizisten auf 100.000 Einwohner das sicherste Land. Japan kommt allerdings nicht einmal in den Top 20 der Länder mit den meisten Polizisten vor.

Wie viele Polizisten gibt es pro 100.000 Einwohner? https://www.adt.co.uk/

Manche Interpretationen dieser wirklich umfangreichen Untersuchung sind also durchaus mit Vorsicht zu genießen, aber ein grobes Bild über die tatsächliche Sicherheitslage in den untersuchten Reiseländern bietet sich sehr wohl. Auch sagt die gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung etwas über die Stimmungslage in den Ländern aus. (red, 15.8.2023)