19.40 REPORTAGE

Re: Schweden preppt – Ein Staat probt den Ernstfall Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist in Schweden die Angst vor einer Invasion Russlands gestiegen. Die Regierung bereitet die Bevölkerung daher auf ein Worst-Case-Szenario vor und will ihre Bürgerinnen und Bürger zu Preppern erziehen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Der Milliarden-Coup – Deutschlands schlimmstes Wirtschaftsverbrechen Vom Aufstieg des deutschen Sportbodenherstellers Balsam AG zum Global Player bis zu seinem tiefen Fall. Die zweiteilige, an einem Abend ausgestrahlte Dokumentation zeichnet eines der größten Wirtschaftsverbrechen der deutschen Geschichte nach. Bis 21.40, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Reparieren statt wegschmeißen Handys, T-Shirts oder Mixer galten lange als typische Wegwerfprodukte, doch es gibt eine wachsende Gegenbewegung. Eine Reportage über die Faszination, Dinge vor dem Müll zu retten. Bis 22.00, ORF 2

Tritt eine Stelle in einem neuen Kaufhaus an: Joanna Vanderham als Denise in der BBC-Serie "The Paradise", Arte, 21.40 Uhr. Foto: BBC / Des Willie

21.40 SERIENSTART

The Paradise (1–4/8) (GB 2018, Marc Jobst)

In einer englischen Kleinstadt in den 1870er-Jahren stellt das eben eröffnete Kaufhaus The Paradise eine neue Attraktion dar. Die junge Denise (Joanna Vanderham) beginnt eine Anstellung in der Damenabteilung, wo sie mit ihren unkonventionellen Ideen auf Argwohn trifft. Der Stoff der britischen BBC-Serie basiert auf Émile Zolas Roman Das Paradies der Damen, dessen Handlung von Paris ins nördliche England verlegt wurde. Bis 1.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Das ORF-Wirtschaftsmagazin widmet sich den Klimaschäden in Kärnten und der Steiermark und der Frage, wer die Kosten für Hagel und Hochwasser trägt. Außerdem geht es um Gemeinden ohne Bankomat und das Markensterben. Bis 23.05 ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart, Psychiater und Psychotherapeut Michael Lehofer, ORF-Meteorologe Sigi Fink und die ehemalige Staatsopern-Balletttänzerin Susanne Kirnbauer-Bundy sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.50 MAFIA-EPOS

Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (USA 1990, Martin Scorsese) Aus dem Kindheitstraum, Teil der New Yorker Mafia zu sein, wird in Good Fellas Realität. Regisseur Martin Scorsese vermittelt Attraktionen und Grausamkeiten des kriminellen Alltags mittels eines unaufhaltsamen inszenatorischen Sogs. In den Hauptrollen: Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci. Bis 2.10, ATV 2

1.20 AUSTRO-KRIMI

Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a (A 1976, Peter Patzak) Mord in einem Bassena-Zinshaus in der Brigittenau. Die milieusichere erste Folge der Kottan-Reihe mit Peter Vogel als rüpelhaftem Ermittler und der Musik von Georg Danzer. Folge zwei, Der Geburtstag (2.55), und Wien Mitte (4.20) mit Franz Buchriesers Debüt als Kottan gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 2.55, 3sat