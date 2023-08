40 Stunden Arbeit pro Woche – das ist seit bald einem halben Jahrhundert Standard. Im Jahr 1975 wurde die Normalarbeitszeit in Österreich zuletzt gesenkt. Vor allem die junge Generation stellt die althergebrachte 40-Stunden- und Fünftagewoche aber infrage. Sie will ihr Leben nicht mehr der Arbeit unterordnen und verzichtet dafür immer öfter auch auf mehr Gehalt.

Mehr Freizeit würde wohl allen guttun. Aber können wir uns das leisten? Getty Images

Dazu gesellen sich immer mehr Stimmen aus der Politik, die die Debatte über die Arbeitszeitverkürzung weiter anfachen. So ist die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich eine der Hauptforderungen, mit denen SPÖ-Chef Andreas Babler sein Amt antrat. Auch die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft fordern eine schrittweise Reduktion der Arbeitszeit.

Die Frage der Machbarkeit

Fakt ist, dass sich die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Freizeit wünschen würden. Studien belegen zudem, dass kürzer Arbeitende zufriedener und gesünder leben.

Doch geht sich das aus? Die meisten Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber haben da so ihre Zweifel – in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sei weniger Arbeit fürs gleiche Geld schlicht unfinanzierbar. Als "abgehoben und realitätsfremd" bezeichnete etwa Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer den Vorschlag. In Zukunft sollen wir nicht weniger, sondern mehr arbeiten. Bei der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden liegt Österreich unter dem EU-Durchschnitt – was auch an der hohen Teilzeitquote liegt.

Bei den beiden vergangenen STANDARD-Zukunftsgesprächen wurde über Wohnen und Klima diskutiert – das Thema Arbeit macht den Abschluss.

Dazu kommt die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt: In Österreich herrscht derzeit ein beispielloser Fachkräftemangel. Viele Stellen bleiben unbesetzt – und eine Verkürzung der Arbeitszeit könnte die Situation weiter verschärfen. Befürwortende argumentieren wiederum, dass weniger Wochenstunden die Produktivität steigern und Krankenstände reduzieren würden, wovon die Wirtschaft als Ganzes profitieren würde.

Weniger Arbeit durch KI?

Auf globaler Ebene bekommt die Debatte durch die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz neue Nahrung. Während Skeptiker warnen, man dürfe den Beitrag von KI nicht überschätzen, sehen Optimisten wie Bill Gates mittelfristig das Potenzial, die Arbeitszeit durch KI-Unterstützung zu verkürzen. Sam Altman, Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, sagt etwa einen Produktivitätsboom voraus. Vor allem monotone, repetitive Tätigkeiten könnten durch KI und Robotik ersetzt werden.

Ob die Arbeitszeitverkürzung ein notweniger Schritt ist oder ein gefährliches Experiment bleibt und wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte – darüber diskutiert eine Runde aus Expertinnen und Experten beim STANDARD-Zukunftsgespräch am 12. September im Theater im Park in Wien. Neben Persönlichkeiten aus der Wissenschaft nehmen auch Vertreter der Sozialpartner auf der Bühne im Grünen Platz. (red, 10.8.2023)

