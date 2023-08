In Kiew demonstrieren Angehörige von Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten für eine Rückkehr ihrer Lieben. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Mychajlo Podoljak ist der Mann hinter Wolodymyr Selenskyj. Der Berater des ukrainischen Präsidenten sprach in Kiew mit dem STANDARD über die jüngsten diplomatischen Initiativen der Ukraine, die Gegenoffensive, die Haltung von EU und Nato gegenüber der Ukraine wie auch Russland. Mit diesem Regime in Russland, so Podoljaks Fazit, sei kein Friede zu machen. Er sagt: Das russische Regime muss fallen.

STANDARD: Die vergangenen Wochen waren gekennzeichnet von intensiven diplomatischen Aktivitäten – auf Initiative der Ukraine. Stichwort: die Gespräche im saudischen Jeddah. Russland sitzt nicht mit am Tisch, China aber schon. Woran misst sich der Erfolg dieser Initiative?

Podoljak: Um das klarzumachen: Das sind keine Verhandlungen. Wir schaffen eine Plattform. Es muss eine konsolidierte Position der Welt geben, was die Eckpfeiler eines Friedens angeht. Im Moment gibt es niemanden, mit dem wir verhandeln können. Daher kann Russland nicht an diesen Konsultationen teilnehmen. Russland besteht darauf, all seine ultimativen Forderungen erfüllt zu sehen. De facto bedeutet das: die Kapitulation der Ukraine. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Auf der anderen Seite gibt es Staaten – und da sprechen wir auch über China –, die eine neutrale Position haben. Wir müssen uns mit diesen Staaten absprechen, um klarzumachen, dass es in diesem Krieg keinen Kompromiss geben kann, was die Natur dieses Krieges ist und wieso es unmöglich ist, mit Russland ein Abkommen zu schließen.

STANDARD: Ist es denn Ihrer Ansicht nach möglich, in einem Krieg wie diesem neutral zu sein? Stichwort Österreich, Schweiz ...

Podoljak: Das ist eine fundamentale Frage. Umso mehr Länder die Natur dieses Krieges verstehen, das Finale dieses Krieges und die Wichtigkeit, dass internationales Recht gewahrt wird, desto schneller wird dieser Krieg vorbei sein. Und es wird auch keine Eskalation geben. Es ist wichtig für uns, dass Österreich und die Schweiz der Koalition von Staaten beitreten, die verstehen, wie dieser Krieg beendet werden kann, und dass sie nicht nur generelle Phrasen abgeben oder Russland helfen – direkt oder indirekt, indem sie die Informationssphäre für Russland öffnen. Da spreche ich jetzt nicht genau von Österreich oder der Schweiz. Aber es wäre wichtig, dass Österreich oder die Schweiz dieser Koalition des Friedens beitreten. Russland ist die Allianz des Krieges. Russland will diesen Krieg nur zu seinen Konditionen beenden und gewinnen. Die Koalition des Friedens ist die Koalition, die auf der Einhaltung internationaler Standards beharrt.

STANDARD: Sie sprechen von Finale. Ist Ihrer Ansicht nach ein Ende dieses Krieges in Sicht?

Podoljak: Definitiv. Es gibt zwei Aspekte: einerseits, was an der Front passiert. Und das ist, wo die Frage entschieden wird, ob internationales Recht gewahrt werden wird. Wir brauchen mehr Waffen, weil das das Ende des Krieges rascher herbeiführen wird. Die zweite Komponente: Wir müssen der Welt klarmachen, dass dieser Krieg nicht mit einem Kompromiss beendet werden kann. Es muss klar sein, dass dieser Krieg nur enden kann, wenn Russland diesen Krieg verliert und seine Armee aus der Ukraine abzieht. Das sind zwei parallele Prozesse, die wir derzeit verfolgen.

STANDARD: Sehen Sie denn die geringste Chance, dass es mit diesem Regime in Moskau ein Ende dieses Krieges geben kann?

Podoljak: Russland ist ein Land, das die Lage nicht realistisch evaluiert. Sie verstehen die Regeln der modernen Welt nicht. Und sie sind nicht bereit, internationale Verträge oder Abkommen zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht möglich, irgendeine Art der Vereinbarung mit Russland zu erzielen. Russlands Macht basiert auf Expansion – und damit meine ich Attacken auf andere Staaten. Deshalb macht es keinen Sinn, mit Russland Verträge zu unterzeichnen. Russland wird sich niemals daran halten. Für Russland ist Expansion das Kernprinzip. Jede Art des Angriffs: nicht nur Krieg, sondern auch hybride Attacken, diplomatische Attacken. Das sehen wir in Afrika, in Syrien, in Europa, wo rechtsradikale oder linksradikale Parteien unterstützt werden. Für Russland gibt es keine Abkommen. Jegliche Abkommen mit Russland werden nur zur nächsten Stufe der Aggression führen.

Der ukrainischer Präsidentenberater Michaylo Podoljak ist überzeugt, dass mit diesem Russland kein Frieden zu machen ist. Stefan Schocher

STANDARD: Also Sieg und damit Frieden erfordert aus Sicht der Ukraine den Fall Putins.

Podoljak: Absolut. Für uns bedeutet Sieg nicht nur die Wiederherstellung der Grenzen von 1991. Wenn Russland bei der heutigen politischen Elite bleibt, wird Russland immer auf Rache sinnen. Die regierenden Eliten Russlands müssen fallen. Ich meine die Eliten um Wladimir Putin. Russland setzt alles: Russland wird entweder gewinnen oder verlieren. Wenn Russland gewinnt, wird es kein internationales Recht mehr geben. Dann werden wir andere terroristische Angriffe und Invasionen überall auf der Welt sehen. Wenn Russland verliert, dann wird Russland mit seinen eigenen internen Problemen beschäftigt sein, und die Sicherheit des europäischen Kontinents kann neu aufgebaut werden.

STANDARD: Die ukrainische Offensive geht allerdings langsamer voran, als viele erwartet haben.

Podoljak: Die Offensive geht entlang der gesamten Frontlinie voran. Wir müssen diese Armee zerstören. Nicht nur ihre Streitmacht in der Ukraine, sondern auch den gesamten Rüstungskomplex in Russland und Russlands militärische Infrastruktur. Das braucht Zeit. Und: Die Russen haben Verteidigungslinien aufgebaut und große Gebiete vermint. Aber all dem zum Trotz gehen wir voran. Wir ermüden die russischen Truppen. Alles verläuft derzeit nach dem Plan des Generalstabs. Und ich glaube, dass wir einen Konsens mit unseren Partnern über die Lieferung von mehr militärischen Mitteln erreichen werden: Munition, Raketen, Flugabwehr, Jets und auch Minenräumfahrzeuge.

STANDARD: Die Nato hat einige Zusagen gemacht – aber doch weit weniger als seitens der Ukraine erwartet. Ist diese Beziehung zur Nato denn eine stabile Partnerschaft?

Podoljak: Das ist eine extrem stabile und progressive Partnerschaft. Die Nato hat aufgehört, auf die Russische Föderation zu achten, und fokussiert sich auf ihren eigenen Sicherheitsraum. Die Nato hat sehr gute Beziehungen zur Ukraine. Auch einzelne Nato-Mitglieder helfen der Ukraine sehr stark. Bisher verstehen aber nicht alle, wie groß dieser Krieg tatsächlich ist. Die demokratische Welt ist vielleicht noch nicht bereit, die Intensität dieses Krieges zu realisieren. Die Militärindustrie in manchen Nato-Staaten war auch nicht bereit für einen solchen Krieg.

STANDARD: Aber dieser Krieg kann noch sehr lange dauern. Ist es denn möglich, unter diesen Bedingungen in der Ukraine Reformen umzusetzen, Weichen für die Zukunft zu stellen?

Podoljak: Kein Krieg kann ewig dauern. Die Dauer eines Krieges hängt von den Ressourcen ab. Und Russland verliert derzeit nach und nach Ressourcen. Russland hat ein großes Interesse daran, diesen Krieg einzufrieren, es hat verstanden, dass es die Ukraine nicht militärisch kontrollieren werden kann. Es will die Ukraine auf anderen Wegen besiegen und dazu bringen, ihren internen Reformprozess zu verlieren. Während des Krieges wird die Ukraine Probleme mit Investments, der Entwicklung und der Wirtschaft haben. Das ist klar. Erst das Ende des Krieges wird uns helfen, die Menschen wieder zurück in die Ukraine zu bringen. Wir müssen jetzt wissen, was wir nach dem Krieg machen werden. Wir legen jetzt das Fundament. (Stefan Schocher, 10.8.2023)