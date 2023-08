Partnerschaftsgewalt in queeren Beziehungen ist noch immer ein Tabu. Warum es für viele schwule Männer so schwer ist, sich als Opfer von Gewalt zu identifizieren

Der Kampf gegen Diskrminierung macht es vielen schwer, über Probleme innerhalb der Community zu sprechen. AP

Wenn von Partnerschaftsgewalt gesprochen wird, ist in den meisten Fällen von Gewalt in einer heterosexuellen Beziehung die Rede. Kaum wird hingegen über Gewalt in queeren Beziehungen gesprochen.

Der Schauspieler und Filmemacher Michael Neulinger hat sich mit einem experimentellen Tanzfilm mit dem Titel "I Will Break Your Face" dem Thema gewidmet. Darin bewegt sich ein sichtlich von Gewalt gezeichneter Tänzer zwischen einem grell beleuchten Kellerraum und einem prunkvollen Saal hin und her. Die gezeigten Verletzungen im Gesicht und am Körper sind Polizeifotos von Opfern von Gewalt nachgebildet. Auch "I Will Break Your Face" war ein Satz, den Neulinger selbst gehört hat – von seinem Ex-Partner.

Eine 2018 durchgeführte Studie kanadischer und italienischer Forscherinnen und Forscher über Partnerschaftsgewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen hat gezeigt, dass die Häufigkeit von Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit jener in heterosexuellen Paarbeziehungen vergleichbar ist. Und eine US-Studie kam zu dem Ergebnis, dass 46 Prozent aller homosexuellen Männer unter Partnerschaftsgewalt leiden.

Neulinger wurde in einer mehrere Jahre andauernden Beziehung Opfer von psychischer, physischer und sexueller Gewalt. Es hat lange gebraucht, bis er realisiert hat, was passiert ist, erzählt er. "Es sei für alle schwierig, sich als Opfer zu identifizieren, aber bei Männern kann das nochmals schwieriger sein, weil wir einfach anders sozialisiert wurden." Er selbst konnte erst in einer Therapie, Monate nach Ende der Beziehung, die Dynamiken der erlebten psychischen Gewalt und auch die physische Gewalt als solche fassen.

Diskriminierung, nicht nur von außen

Opfer sei generell keine erstrebenswerte gesellschaftliche Position, weder bei Frauen noch bei Männern, sagt auch Thomas Fröhlich, Berater bei der Wiener Partner:innen-, Familien- und Sexualberatungsstelle Courage. "Für Männer ist es aber noch schwieriger, sich einzugestehen, dass man sich unterdrückt fühlt, geschlagen wurde oder sich nicht wehren konnte." Fröhlich beobachtet bei seiner Beratungstätigkeit, dass sich heterosexuelle Paare oft früher Hilfe suchten, während schwule Paare oft erst kämen, wenn der Hut brenne.

Einer der Schwerpunkte von Courage sind gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Passiert in diesen Gewalt, ist das noch immer ein Tabu, sagt Fröhlich. "Homosexualität wurde oft als die 'intellektuellere Sexualität' gewertet." Durch das Bewusstsein, dass es starke Diskriminierung von außen gibt, sei lange ausgeblendet worden, dass auch innerhalb der Community nicht nur alles gut und schön sei.

Gewalt auch als solche zu erkennen, das sei insbesondere bei psychischer Gewalt schwer, sagt Regisseur und Schauspieler Michael Neulinger. "Wenn man kein Bild und kein Wissen von psychischer Gewalt hat, ist man darin gefangen – sie kann mitunter schlimmer als physische Gewalt sein und jahrelang ausgeübt werden." Bei ihm hat es mit "Love Bombing" angefangen, also mit dem Überschütten von Liebesbekenntnissen, um jemanden an sich zu binden. Es folgten Kontrolle, Demütigung und Betrug inklusive Schuldumkehr – Neulinger wurde unterstellt, er habe seinen Partner dazu gezwungen.

Kontrolle und Demütigung

Thomas Fröhlich berät vor allem schwule Männer. Auch in ihren Beziehungen gibt es wirtschaftliche Abhängigkeit, Gewalt, Übergriffe, und psychischen Druck. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften komme durch die Diskriminierung von außen der Umstand hinzu, dass es dadurch schwerer wird, sich an dieses Außen zu wenden, um sich Hilfe zu holen, sagt Fröhlich. "Viele tragen noch immer diese Last in sich, etwas 'Verbotenes' zu tun." Auch wenn das schon lange nicht mehr so ist, haben viele ihre sexuelle Orientierung noch in einer Zeit erfahren, wo Schwulsein oder vieles am Schwulsein verboten war, erklärt Fröhlich. So wurde etwa erst 2002 in Österreich der Paragraf 202 abgeschafft, der ein höheres Schutzalter für homosexuelle Jugendliche festsetze.

Letztlich gibt es auch deshalb ein geringeres Bewusstsein bei vielen homosexuellen Menschen, dass sie das Recht haben, zur Polizei zu gehen, oder dass man seinen gleichgeschlechtlichen Partner aus der Wohnung wegweisen kann und dass das nicht nur für heterosexuelle Paare gilt.

Auch mit Freunden und Freundinnen konnte Michael Neulinger erst spät über seine Gewalterfahrungen sprechen. "Ich habe lange alles verdrängt, denn vieles wird erst real, wenn man darüber redet", sagt Neulinger. (Beate Hausbichler, 10.8.2023)