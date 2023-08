Die Amisola Immobilien AG, ein Unternehmen der Wlaschek-Stiftung, ist laut dem Wirtschaftsmagazin "Gewinn" seit Juli neuer Eigentümer des 90 Meter hohen Saturn Towers in der Wiener Donau-City. Das 33.000 Quadratmeter Mietfläche umfassende Bürogebäude wurde von einem deutschen Fonds verkauft. Mit einem Kaufpreis von 114 Millionen Euro handelte es sich dabei um den bisher größten Immobiliendeal des Jahres.

Laut Amisola soll das 20 Jahre alte Hochhaus weiter als Büroimmobilie genutzt werden. Eine Umnutzung sei derzeit nicht geplant.

Die Stiftung des verstorbenen Billa-Gründers Karl Wlaschek zählt zu den größten Immobilieneigentümern des Landes. Der Fokus lag in den vergangenen Jahren auf historischen Innenstadtimmobilien in Wien. So gehören der Stiftung unter anderem die Palais Kinsky und Ferstel oder das Börsengebäude an der Ringstraße. Aber auch mit Bürotürmen hat man bereits Erfahrung. Der Andromeda Tower und der Ares Tower in der Donau-City sind ebenfalls im Eigentum der Stiftung.

Saturn Tower

Der Saturn Tower hat einen neuen Eigentümer. STANDARD/Putschögl

KGAL verkaufte MGC Office Center

Einen weiteren Deal gab Otto Immobilien vor wenigen Tagen bekannt. Der deutsche Investmentmanager KGAL hat das Bürogebäude MGC Office Center in der Modecenterstraße 14 im dritten Bezirk verkauft. Sowohl der Käufer als auch der Kaufpreis wurden zwar von Otto, wo die Transaktion vermittelt wurde, nicht bekannt gegeben, laut einem Bericht der deutschen "Immobilien-Zeitung" dürfte es sich aber beim Kaufpreis um die Summe von 71,45 Millionen Euro gehandelt haben.

Die Immobilie wurde im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens als Share Deal erworben. KGAL hatte den 1992 errichteten und überwiegend an Mieter aus dem öffentlichen Bereich vermieteten Bürokomplex im Jahr 2000 für den Fonds Jelisa erworben und laufend modernisiert. Das Gebäude ist nach BREEAM zertifiziert. (APA/red, 9.8.2023)