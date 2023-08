Immer wieder kommt es in der Wüste Negev zu Auseinandersetzungen zwischen Beduinen und den Sicherheitskräften, wie hier 2022. Israel will die Wüstenbewohner in neue Siedlungen verschieben. EPA

Die Hirtenhunde haben heute arbeitsfrei. Es hat 38 Grad im Süden der Wüste Negev, die Schafe im Gehege drängen sich an den Wassertrog, ein aufgespanntes Tuch bietet ihnen Schatten. Keiner hier im 500-Einwohner-Dorf Ras Jrabah kennt sich mit den Schafen so gut aus wie Haj Frej Al-Hawashle. Der 85-jährige Beduine hat nie eine Schule besucht, seine Klasse war die Schafherde, die er schon als Kind betreuen musste und weit hinaus über die Hügel der Wüste trieb.

Bis die ersten "jüdischen Siedler", wie er sie nennt, ankamen – und die Grundsteine für das setzten, was heute die 36.000-Einwohner-Stadt Dimona ist. Sein Leben lang hat Al-Hawashle sein Dorf nicht verlassen. Nun steht Ras Jrabah vor dem Abriss. Es soll einem gigantischen neuen Stadtviertel weichen, durch das die Wohnfläche Dimonas um ein Drittel anwachsen würde.

Glänzend und neu

Benny Bitton ist 63 Jahre alt, auf den grellen Wahlplakaten strahlt der braungebrannte Mann Tatkraft aus. Bitton ist Politiker der Likud-Partei von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, im Oktober stellt er sich als Bürgermeister von Dimona der Wiederwahl.

Sein ganzer Wahlkampf ist einem Thema gewidmet: Dimona mit seinen heruntergekommenen Arbeitersiedlungen in die Topliga der israelischen Städte zu bringen. Die Millionen, die er dafür vom Finanzministerium erhält, fließen jedoch nicht in die Verbesserung der alten Bausubstanz, sondern in den Bau riesiger neuer Viertel auf Wüstenland.

Das Dorf Ras Jrabah, in dem Haj Frej Al-Hawashle Dorfältester ist, soll einem neuen Stadtviertel weichen.

"Als die ersten Siedler kamen, gaben wir ihnen Wasser und Milch", erinnert sich Al-Hawashle, der Dorfälteste von Ras Jrabah. Als Dimona angewachsen und somit weniger Weideland verfügbar war, fand er einen Job in der Gemeinde Dimona, erst als Straßenarbeiter, dann in der Gärtnerei.

Seine Pension bezieht er von jener Stadtverwaltung, die ihn nun allerdings loshaben will. "Aber wohin sollen wir gehen?"

Desolate Bedingungen in Ballungszentren

Um zu verstehen, was in Ras Jrabah vor sich geht, hilft ein Blick zurück. Um die im Negev verstreuten Beduinen zu kontrollieren, ließ der Staat Israel ab den späten 1960er-Jahren sieben große Siedlungen errichten. Dort sollten sich alle Beduinen ansiedeln, so der Plan.

Heute wohnen zwei Drittel der Beduinen in diesen Ballungszentren, oft unter desolaten Bedingungen, viele sind arbeitslos, einige kriminell. Der Rest lebt weiter so, wie es der traditionellen Lebensweise der Beduinen entspricht – in Zelt- und Hüttendörfern, wie Ras Jrabah eines ist. Einen Anschluss ans Stromnetz gibt es hier nicht, fließendes Wasser nur über weitverzweigte Plastikrohre, die oft leck sind. Der Staat hat nur elf dieser Dörfer anerkannt, der Rest gilt als illegal und ist permanent von Abriss bedroht – auch als Druckmittel, um die Beduinen zur Ansiedlung in den Ballungszentren zu bewegen.

Aus der latenten Bedrohung, ausgesiedelt zu werden, wird für die rund 500 Einwohner von Ras Jrabah nun akute Gefahr. Ein Gericht in Beersheva hat den Abrissbescheid der Behörde bestätigt. Mithilfe der israelischen Rechtshilfe-NGO Adalah ziehen die Bewohner nun zur höheren Instanz.

Luftaufnahme als Beweis

Adalah hat – unter anderem durch Luftaufnahmen der britischen Mandatsverwaltung – dokumentiert, dass es Ras Jrabah schon gab, als Israel noch kein Staat war. Das erstinstanzliche Gericht bestritt das nicht, erklärte aber, dass die im Abrissbescheid angeführten Parzellen abseits der historisch belegten Siedlungen liegen – wenn teils auch nur wenige Meter entfernt.

Einen Kompromiss mit den Bewohnern von Ras Jrabah, die sich bereiterklärt hatten, ihr Dorf an den Rand des neuen Viertels zu verlegen, lehnten die Behörden in der weiteren Folge ab. Sie schlugen vor, die Bewohner und Bewohnerinnen auf zwei andere Beduinensiedlungen aufzuteilen, die allerdings selbst schon unter Platznot leiden.

Nun kommen sogar Zweifel auf, ob sich für die neuen Bebauungsflächen überhaupt Investoren finden. Laut der Zeitung Calcalist stießen jüngste Ausschreibungen in Dimona nur auf recht flaue Nachfrage. Wenn man Israels Nationalbank glaubt, wird sich das Investitionsklima infolge der Demokratiekrise auch in Zukunft noch weiter verschlechtern.

Benny Bitton hält trotzdem weiter an den Plänen fest. In seinem Wahlkampf verkündet er: "Mit voller Tatkraft voraus!" (Maria Sterkl aus Dimona, 10.8.2023)