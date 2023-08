Sixto Rodriguez ist tot. Evan Agostini/Invision/AP

Detroit - Sixto Rodriguez ist tot. Der US-amerikanische Singer-Songwriter wurde 81 Jahre alt, wie am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Website bekanntgegeben wurde: "Es erfüllt uns mit großer Trauer, dass Sixto Diaz Rodriguez heute gestorben ist. Wir drücken seinen Töchtern Sandra, Eva und Regan und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus." Darunter stand eine Songzeile von Sixto Rodriguez zu lesen: "Maybe today I'll slip away." Sie stammt aus Rodriguez erster aufgenommener Single "I'll slip away".

Der am 10. Juli 1942 in Detroit geborene Musiker blieb in seiner US-amerikanischen Heimat lange ein Unbekannter, während er in Ländern wie Australien, Südafrika oder Zimbabwe bereits der Mitte der 1970er Berühmtheit erlangte. Große Aufmerksamkeit wurde ihm in den USA vor allem nach der Veröffentlichung des Films "Searching for Sugarman" zuteil, der sich mit Sixto Rodriguez' Erfolg in Südafrika auseinandersetzte, der wegen der Isolation des Landes während der Apartheid auch ihm selbst lange verborgen geblieben war.

Rodriguez - Crucify Your Mind - 2012-08-14

Nach Veröffentlichung der Dokumentation "Searching for Sugar Man" erlangte Sixto Rodriguez auch in seiner US-amerikanischen Heimat Berühmtheit. steelygray

Zu seinen bekanntesten Songs zählten "Sugarman", "I wonder", "Crucify your mind", die alle am 1970 veröffentlichten Album "Cold Fact" zu hören waren.

Schlaganfall im Februar

Zu Rodriguez' 81. Geburtstag Anfang Juli war auf seiner Website noch zu lesen gewesen, dass sich der Sänger von jüngsten gesundheitlichen Problemen gut erhole. Im Februar hatte er einen Schlaganfall erlitten und musste operiert werden. Zur Ursache seines Todes gab es vorerst keine Informationen. (win, 9.8.2022)