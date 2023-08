Zoran Barisic will mehr und mehr. Dem Trainer von Rapid ist die positive Energie in der Mannschaft nicht entgangen. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Selbstverständlich ist Zoran Barisic nur ein Mensch, ein Rapid-Trainer. Der 53-Jährige lehnt es prinzipiell ab, mit gespaltener Zunge zu sprechen, aber in einer mitunter von Hass und Neid geprägten Welt muss man Kompromisse eingehen. Nach außen hin, sagt er, sei er deshalb bescheiden und demütig. Da gibt er die Meistergruppe als Rapids Saisonziel an, was wiederum für Spott und Häme in den sozialen Medien sorgte. Barisic kann damit leben, man muss nicht alles lesen und hören. Der andere, der wahre, der innere Barisic, tritt der Mannschaft gegenüber ganz anders auf. "Da will ich mehr und mehr." Er fordert permanent 100 Prozent ein. Die Mathematik setzt ihm diesbezüglich Grenzen, denn 120 Prozent wären ihm auch recht. Also muss er sagen: "100 Prozent Arbeitswillen, 100 Prozent Disziplin. Und 100 Prozent Spaß." Der Spaß sei ganz wesentlich, denn man dürfe Folgendes nie vergessen. "Es ist nur Fußball." Anders ausgedrückt: Wer nicht lacht, hat verloren.

Am Donnerstag ist sogar internationaler Fußball. Rapid empfängt im Hinspiel der dritten Runde zur Conference League Debrecen VSC (21 Uhr, ORF 1). Knapp 20.000 Fans werden im Allianz-Stadion erwartet. Barisic schätzt die Ungarn als spielstarke Mannschaft ein, Nationalkicker Balazs Dzsudzsak sei der Denker und Lenker. "Kleinigkeiten, die Tagesverfassung und vielleicht auch Glück entscheiden. Es ist alles unglaublich eng " Europacup sei immer etwas Besonderes. Ob er nicht für die Ansprüche Rapids Normalität sein sollte? "Nein, es ist immer etwas Besonderes." Playoff-Gegner wäre übrigens Fiorentina, ein Kapazunder aus Italien. "Es wäre traurig, würden wir daran denken."

Rapid scheint sich selbst gefunden zu haben. Aufgewärmt wurde mit einem 7:0 im Cup gegen Donaufeld, die Liga begann mit einem starken 1:1 in Linz, der LASK ist dem Herrgott noch heute dankbar für diese Schmeichelei. Am vergangenen Samstag gab es daheim ein 4:0 gegen Altach, das Ergebnis war eine Untertreibung. Barisic sagt trotzdem: "Wir müssen besser werden. Die Chancen nicht nur kreieren, sondern nützen." Was er aber zugibt: "Wir haben eine positive Energie, die Abläufe passen."

Nicolas Kühn ist ein Mann der stillen Freude. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Einer der Energiespender ist Nicolas Kühn. Vergangene Saison konnte der Deutsche nur zwischen den Verletzungspausen eingesetzt werden (Rücken, Oberschenkel), nun scheint sein Körper stabil zu sein. Gegen Altach schnürte der 23-Jährige seinen ersten Doppelpack. Dribble-Künstler Kühn schlug keine Salti, er ist ein Mann der stillen Freude. "Wir haben an Baustellen gearbeitet, die Chemie passt, wir werden unseren Weg gehen. Und ich habe Chancen nicht nur vorbereitet, sondern endlich selbst genützt."

Starke Zugänge

Auf dem Transfermarkt scheint sich Rapid auch nicht blamiert zu haben. Matthias Seidl (22) ist ein absoluter Gewinn. Seine Übersicht, seine Laufwege, seine Gefährlichkeit, das Auge für die Mitspieler beeindrucken Barisic. Wobei er einschränkt: "Es kann natürlich für Seidl irgendwann Rückschläge geben." Der neue Innenverteidiger Nenad Cvetkovic (27) entpuppt sich als Zweikämpfer vor dem Herrn.

Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass der Trainer zum dritten Mal in Folge die idente Startelf aufbietet, zumal die Belastung am Beginn einer Saison überschaubar ist. "Mir sind alle Kaderspieler extrem wichtig."

Es ist der erste internationale Auftritt der Hütteldorfer seit dem peinlichen Playoff-Aus gegen Vaduz. Barisic, damals Sport-Geschäftsführer, hat es "vergessen und verdrängt". Eine Wiederholung sei insofern auszuschließen, "als Debrecen stärker ist. Und auch wir sind stärker und selbstbewusster." Und vielleicht sogar lustiger. (Christian Hackl, 10.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

SK Rapid Wien - Debrecen VSC (Wien, Allianz Stadion, 21.00 Uhr/live ORF 1, SR Rob Hennessy/IRL). Rückspiel am 17. August (21.00 Uhr) in Debrecen - der Aufsteiger spielt im Play-off gegen ACF Fiorentina (ITA).

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn, Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Bajic (Sprunggelenk), Pejic (Schambein), Grgic (Trainingsrückstand)

Debrecen: Megyeri - Kusnyir, Romanchuk, Dreskovic, Manrique - Loncar, Lagator - Szecsi, Dzsudzsak, Kyziridis - Babunski