Forscherinnen und Forscher in den USA haben ein tragbares Ultraschallgerät entwickelt, das es Frauen ermöglichen soll, Brustkrebs noch früher zu erkennen. Das Gerät lasse sich am Büstenhalter (BH) aufkleben und sei einfach zu handhaben, schreibt ein Forscherteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in der Fachzeitschrift "Science Advances". In Österreich ist Brustkrebs bei Frauen die häufigste krebsbedingte Todesursache, im Jahr 2019 zum Beispiel verzeichnete die Statistik Austria mehr als 5.600 Neuerkrankungen.

Wie funktioniert die Erfindung des MIT? Es gibt einen abnehmbaren Aufsatz, der es erlaubt, ein Mini-Ultraschallgerät flexibel am BH anzubringen. Das Stück soll sechs Positionen ermöglichen, sodass das gesamte Brustgewebe gescannt werden kann. Der Aufsatz hat Öffnungen, die wie Honigwaben aussehen, und lässt sich mithilfe von Magneten an dem BH befestigen, den das MIT gleichsam eigens geschneidert hat. Weil für die Ultraschallaunahmen Hautkontakt notwendig ist, sind Löcher im Stoff des BH. Die Auflösung der Ultraschallbilder soll mit jener von Sonogrammen in Krankenhäusern vergleichbar sein.

In der Hoffnung, die Überlebenschancen bei Brustkrebs zu erhöhen, entwickelten MIT-Forscherinnen und -Forscher ein tragbares Ultraschallgerät, das es Patientinnen ermöglichen soll, Tumore bereits im Frühstadium zu erkennen. Canan Dagdeviren

Tragbare Früherkennung

Der große Fortschritt durch die Etablierung des Ultraschall-BHs bestünde darin, dass Frauen früher und öfter ihre Brust auf Tumore untersuchen könnten. Das MIT will damit der Gefahr von sogenannten Intervallkarzinomen Einhalt gebieten, die zwischen regelmäßigen Mammografien zu wuchern beginnen.

"Mein Ziel ist es, die Menschen zu erreichen, die am wahrscheinlichsten an Intervallkrebs erkranken", sagt MIT-Professorin Canan Dagdeviren. Häufigere Screenings könnten die Überlebensrate auf bis zu 98 Prozent erhöhen. Dagdeviren habe einen solchen Todesfall in der eigenen Familie erlebt, heißt es aus dem MIT. Bei ihrer Tante sei mit 49 Jahren Brustkrebs diagnostiziert worden, obwohl die Frau zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen ging. Sechs Monate später sei Dagdevirens Tante gestorben.

Das Gerät sei "einfach zu bedienen" und "ermöglicht eine benutzerinnenfreundliche Echtzeitüberwachung des Brustgewebes", verspricht MIT-Forscherin Canan Dagdeviren. Canan Dagdeviren

Lebensretter in ärmeren Ländern

Ein Ultraschall-BH zur Krebsvorsorge könnte insbesondere in ärmeren Ländern, wo es in vielen Regionen an medizinischer Versorgung fehlt, zahlreiche Leben retten. In Nigeria arbeitet die Tech-Unternehmerin Kemisola Bolarinwa daran, einen solchen auf den Markt zu bringen. Mehr als 28.000 Frauen in Nigeria sind allein im Jahr 2020 laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu an Brustkrebs erkrankt. Im selben Jahr erlagen mehr als 14.000 Nigerianerinnen ihrem Brustkrebsleiden.

Laut den letzten verfügbaren Zahlen der WHO hatten im Jahr 2020 weltweit 2,3 Millionen Frauen eine Brustkrebsdiagnose, 685.000 verstarben an der Krankheit. Brustkrebs habe außerdem Lungenkrebs als global häufigste Krebsart abgelöst, hieß es. Ein BH, der die Früherkennung von Tumoren vereinfacht und beschleunigt, könnte damit in den kommenden Jahren weltweit wohl Millionen Leben retten. (kap, 10.8.2023)