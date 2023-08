Naturkatastrophen waren in der Regel ein fruchtbares Betätigungsfeld für die politische Kommunikation. Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic (ÖVP) hat sich etwa ein unverwechselbares Image als "Landesmutter" geschaffen, als sie im Eindruck des Grubenunglücks von Lassing den Satz prägte: "Ein Land weint." Ihre Politik der Empathie trug wesentlich zu ihrem fulminanten Wahlerfolg bei der darauffolgenden Landtagswahl bei.

Es sind speziell auch Überschwemmungen, die eine Gelegenheit für öffentlichkeitswirksame Auftritte in Gummistiefeln und Regenjacke bieten. Weil die Sache aber meist übertrieben und nicht authentisch herüberkam und zudem Spott auslöste, verzichten Politiker zunehmend auf diese Inszenierung.

In den letzten Katastrophentagen in der Südsteiermark und Kärnten waren die regionalen Politiker natürlich gezwungen, auch vor Ort präsent zu sein. Man bildete Krisenstäbe, war ständig präsent mit Bildern bei den Einsatzkräften. Aber vor allem in den sozialen Medien. Agenturfotos mit Gummistiefeln wurden keine mehr verschickt. Man ist da eben vorsichtig geworden.

Katastropheneinsatz

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler war auch medial im Katastropheneinsatz Alexander Danner

"Normale Parteipolitik"

Was jedenfalls auffiel: Bundeskanzler Karl Nehammer war in den Tagen, als zwei Bundesländer mit verheerenden großflächigen Überflutungen konfrontiert waren, als Familienhäuser und Lebensgrundlagen zerstört wurden, medial kaum präsent. Bis auf eine Aussendung vom Wochenende, in der er und Vizekanzler Werner Kogler anmerkten, Geld aus dem Katastrophenfonds "für die vom Hochwasser heimgesuchten Regionen" bereitzustellen.

Die in Kärnten lebende Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle vermutet, dass bei der Zurückhaltung auch die "ganz normale Parteipolitik" eine Rolle gespielt habe. Kärnten sei ein "rotes" Bundesland, weswegen Nehammer hier die Katastrophe aus der Distanz beobachtet habe.

Und in der ebenfalls schwer betroffenen Steiermark sei mit Christopher Drexler zwar ein Parteifreund als Landeshauptmann im Amt, aber einer, der bei manchem Thema auch auf Distanz zur Bundespartei gehe und "vielleicht nicht viel Interesse hatte, Nehammer an seiner Seite zu sehen", vermutet Stainer-Hämmerle.

Drexler hat in der Steiermark im nächsten Jahr Landtagswahlen zu schlagen, seine ersten als Landeshauptmann – da biete sich natürlich an, als oberster Krisenmanager des Landes zu punkten und nicht als Nebendarsteller an der Seite des Bundeskanzlers ins Bild zu kommen.

Kaiser im Katastropheneinsatz

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser dokumentierte seinen Einsatz im Katastrophengebiet vorwiegend in Social Media-Kanälen. Alexander Danner

Schwächelnde PR der ÖVP

In den Stunden und Tagen, als Kärnten und die Steiermark gegen das Jahrhunderthochwasser ankämpften, ortete Karl Nehammer jedenfalls ganz woanders eine Gefahr für Österreich: Es könnte das Bargeld verschwinden, deshalb müsse es in der Verfassung verankert werden, forderte der Kanzler. Die erwartbare Debatte hielt die ÖVP das gesamte "Hochwasser"-Wochenende über am Köcheln.

"Dazu muss man sagen, dass die Politik Nehammers sehr auf die Hauptstadt, aber vor allem auf die FPÖ fokussiert ist. Von daher ist auch die Themensetzung nachzuvollziehen. Für ihn hat der Kampf gegen Herbert Kickl den Vorrang", sagt Stainer-Hämmerle.

Man könne beobachten, "dass die ÖVP in ihrer Kommunikation, wie man jetzt während der Umweltkatastrophe gesehen hat, außerdem nicht schlagkräftig ist. Nehammer und die ÖVP sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und sehen im Prinzip nur die FPÖ als Bedrohung, auf die sie reagieren müssen. Alles andere wird nicht mehr wirklich wahrgenommen", sagt die Politologin.

Aber aus diesem Eskalationsspiel mit Kickl werde Karl Nehammer irgendwann einmal aussteigen müssen. "Denn Herbert Kickl kann immer noch eins drauflegen, wo dann die ÖVP nicht mehr mitkann, um nicht die eigene Klientel ganz zu verlieren", sagt Stainer-Hämmerle. (Walter Müller, 10.8.2023)