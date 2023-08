Reporter ohne Grenzen mahnt FPÖ Wien, Angriffe auf Journalisten einzustellen; steirischer Landeshauptmann Drexler in der "ZiB 2"; Johanna Wokalek im "Polizeiruf 110"

Hier kommen die Mediennews von heute

200 Ausgaben "The Gap": Der kleine Bruder von FM4 ist erwachsen - "The Gap", das Magazin für Popkultur, feiert Jubiläum. Chefredakteur Bernhard Frena über das Verhältnis zu FM4: "Wir können klar linke politische Positionen beziehen"

Juhuu! Es regnet: Die besten Kinderserien für die Kleinsten - Ob tierische Abenteuer, Barbapapas, die ihre eigene Form verändern, oder eine lateinamerikanische Prinzessin – Kinderserien prägen das Weltbild der Kleinsten

"Rabenteuer" mit Rudi und Frau Siebenstein. Foto: Kika

Attacke auf Journalisten: Reporter ohne Grenzen mahnt FPÖ Wien, Angriffe auf Journalisten einzustellen - Die Wiener Freiheitlichen behaupten, STANDARD-Redakteur berichte unrichtig – ihm falle es "vielleicht intellektuell schwer", Stadtverfassung zu lesen

Causa Inserate: "News"-Verleger Pirker bestätigte bei WKStA Interventionen aus Finanzressort - Der Verleger sagte in der Causa Inserate als Zeuge aus und berichtete auch von "Schwierigkeiten" mit dem Wirtschaftsministerium

TV-Tagebuch: Bare Münzen mit dem steirischen Landeshauptmann in der "ZiB 2" - Christopher Drexler über Bargeld in der Verfassung, seinen Rat an Klimakleber und die Arbeit der Bundesregierung

"Nach Altenberger:" Wokalek gibt am 17. September Einstand in Münchner "Polizeiruf 110" - Sie folgt als Ermittlerin auf Verena Altenberger - Die Folge "Little Boxes" spielt im Uni-Milieu

Krimiserie: Auf der Jagd nach "Mephisto" - Vierte Staffel "Vienna Blood" im Werden - Dreharbeiten laufen seit Anfang August in Wien und Niederösterreich - Umut Dag führt Regie - Zweiteiler 2024 in ORF 2 zu sehen

Switchlist: "Berlin Alexanderplatz", "Die große Aktion", "Das Gift in uns", "Armes Huhn – Armer Mensch", "Kampf ums Bargeld", "Grießnockerlaffäre", "Weltjournal: Mein Los Angeles" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.