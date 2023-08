Der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft gehört das Landeskrankenhaus Feldkirch (Bild). APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz – Im Fall des mutmaßlichen Millionenbetrugs im Umfeld von Siemens, in den auch die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) verwickelt ist, hat sich nun ein Mann selbst angezeigt. Einen entsprechenden Bericht in der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" am Mittwoch hat Karin Dragosits als stellvertretende Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch der APA bestätigt. Der Mann habe sich von sich aus gemeldet und Angaben gemacht, sagte sie.

Die Aussagen des Mannes, der laut der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" in der Bauwirtschaft tätig ist, würden ihn selbst "und den Sachverhalt" betreffen, sagte Dragosits. Bei dem Mann handle es sich um jemanden, der nicht zu den bisher fünf beschuldigten Personen zählt. Weitere Angaben könne sie nicht machen.

Vier Verdächtige in U-Haft

Die Ermittlungen der Behörden in der Angelegenheit waren in der vergangenen Woche publik geworden, nachdem in der KHBG und beim Unternehmen Hirschmann Automotive in Rankweil (Bezirk Feldkirch) Hausdurchsuchungen stattgefunden hatten. Vier Personen sitzen in Untersuchungshaft, betroffen sind jeweils ein Mitarbeiter von Siemens und Hirschmann Automotive sowie zwei Mitarbeiter aus der Bauabteilung der KHBG. Ebenfalls festgenommen wurden ein pensionierter KHBG-Mitarbeiter, gegen ihn wird nun auf freiem Fuß ermittelt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit überhöhten Rechnungen gearbeitet und so einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet zu haben. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Laut "Neuer Vorarlberger Tageszeitung" hat der Selbstanzeiger bei Gericht als Wiedergutmachung eine siebenstellige Summe hinterlegt. Damit wolle der Mann offenbar tätige Reue zeigen und straffrei bleiben. Der Anwalt des Mannes vertrete in dem Ermittlungsverfahren auch einen der KHBG-Mitarbeiter. (APA, 9.8.2023)