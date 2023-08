Austria Wien tritt in der dritten Qualirunde der Conference League bei Legia Warschau an

Michael Wimmer muss seine Spieler auf eine harte Aufgabe einstellen. APA/EVA MANHART

Warschau – Die Wiener Austria ist fündig geworden. Stürmer Alexander Schmidt soll den zu Hertha BSC abgewanderten Haris Tabakovic ersetzen. Er ist groß, er ist 25 Jahre alt, und vor allem ist er ablösefrei. Bisher konnte der Wiener die ihm zugeschriebenen Torjägerqualitäten nur sporadisch unter Beweis stellen. In 69 Ligapartien für den WAC, St. Pölten und den LASK hat Schmidt 15 Treffer erzielt. Zuletzt war der ehemalige Nachwuchsteamspieler beim FC Vizela in Portugal engagiert. Null Tore in 416 Einsatzminuten sind keine stolze Bilanz. Umso überraschenden kam das Angebot aus Favoriten: "Wenn man als Wiener die Möglichkeit bekommt, nach Hause zu kommen, um bei der Austria zu spielen, sagt man nicht Nein."

Schmidt trat mit der Austria die Reise zum Hinspiel der dritten Qualirunde der Conference League an. Am Donnerstag (19 Uhr, live ORF 1) wird der Neuzugang gegen den polnischen Vizemeister und Cupsieger Legia Warschau auf der Bank Platz nehmen, richten müssen es andere. Zum Beispiel Andreas Gruber, der die Violetten zuletzt in Lustenau mit zwei Treffern zum Sieg schoss. "Das Selbstvertrauen ist groß, jeder weiß, was er zu tun hat", sagt der Steirer. "Die Jungs, die auf dem Platz sind, die brennen", fügt Coach Michael Wimmer hinzu.

Heimvorteil Legia

Die Erinnerungen an Legia sind erfreulich. Im Uefa-Cup setzte sich die Austria 2004 und 2006 jeweils in der ersten Runde durch, dabei wurden drei Siege und ein Remis erzielt. Diesmal könnte die Aufgabe kniffliger werden. Die Buchmacher, und die kennen sich aus, sehen Legia im Hinspiel als klaren Favoriten. In der polnischen Ekstraklasa ist der Klub mit zwei Siegen ohne Gegentor gestartet. 25.000 Anhänger im Stadion Wojska Polskiego werden für einen spürbaren Heimvorteil sorgen.

Trainiert wird Legia vom in Wien geborenen Kosta Runjaic. Der 52-jährige Deutsche coacht den polnischen Rekordmeister seit 2022. Er hat die Austria dreimal beobachtet und kam zu folgender Schlussfolgerung: "Wir wollen gewinnen."

Das Rückspiel findet am Donnerstag, den 17. August, um 19 Uhr in der Generali-Arena statt. (Philip Bauer, 10.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu Legia Warschau - Austria Wien am Donnerstag:

Fußball-Conference-League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel:

Legia Warschau - FK Austria Wien

(Warschau, Stadion Wojska Polskiego, 19.00 Uhr/live ORF 1, SR Gaillouste/FRA). Rückspiel am 17. August (19.00 Uhr) in Wien - der Aufsteiger spielt im Play-off gegen den Gewinner aus FC Midtjylland (DEN) und Omonia Nikosia.

Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Holland, Jukic, Polster - Gruber, Fischer - Fitz

Es fehlen: Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi (Kreuzbandriss), Wustinger (Kreuzbandriss)

Legia: Tobiasz - Ribeiro, Jedrzejczyk, Pankov - Wszolek, Elitim, Slisz, Kun - Josue, Muci - Pekhart

Fraglich: Kramer (Leiste)