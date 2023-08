Ein überfluteter Campingplatz in Dokka. EPA/Stian Lysberg Solum

Oslo – Die unwetterbedingten Überschwemmungen im Süden von Norwegen und der Bruch eines Staudamms haben zu zahlreichen Erdrutschen und zur Evakuierung von tausenden Menschen geführt. In der Provinz Innlandet nördlich von Oslo wurden in der Nacht auf Mittwoch 16 Erdrutsche und sechs Überschwemmungen gemeldet, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Mehr als 600 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Personenschäden seien bisher nicht gemeldet worden.

Sorge um Wasserkraftwerk

Die Situation war unübersichtlich und chaotisch. Eine dramatische Lage entwickelte sich am Wasserkraftwerk Braskereidfoss etwa 120 Kilometer nordöstlich von Oslo: Dort drang Wasser in das eigentliche Kraftwerk ein, was zu größeren Schäden führte. Tausende Menschen mussten wegen massiver Überschwemmungen nach dem Bruch des Staudamms in Sicherheit gebracht werden. Der steigende Wasserpegel habe die Anlage überflutet, die nun nicht mehr in Betrieb sei. Derzeit würden jedoch "keine weiteren Maßnahmen am Kraftwerk ergriffen", so die Polizei.

Wasser fließt über den Damm beim Wasserkraftwerk Braskereidfoss. AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Die Folgen seien derzeit nicht gravierend, erklärte der Kraftwerksbetreiber Hafslund. "Bisher sieht es so aus, als ob die Wasserumleitung durch den Staudamm gut funktioniert." Zuvor hatte es geheißen, dass eine Sprengung des Staudamms am Fluss Glomma, dem längsten Fluss des Landes, in Erwägung gezogen werde. Ursprünglich waren die norwegischen Streitkräfte um Unterstützung gebeten worden, weil die Staudamm-Schleusen sich offenbar aufgrund eines Stromausfalls der Generatoren nicht öffnen ließen.

Am Nachmittag hieß es, dass beschlossen worden sei, die Lage zunächst abzuwarten und keine Maßnahmen zu ergreifen. Live-Aufnahmen des Rundfunksenders NRK zeigten zeitgleich, dass die Wassermassen mehrere Bäume neben dem Kraftwerk mit sich rissen und auch einen Teil des Dammes zum Einsturz brachten.

Norwegens Premierminister Jonas Gahr Store (Zweiter von rechts) und Verkehrsminister Jon-Ivar Nygard (rechts) informierten sich in Leirsund über die Lage. EPA/Stian Lysberg Solum

Evakuierungen

Andernorts in dem skandinavischen Land wurden ebenfalls Notfälle und Evakuierungen gemeldet. Weite Teile der Ortschaft Nesbyen standen unter Wasser. In der Gemeinde Ringerike sollten wegen Hochwassers des Flusses Storelva Menschen aus mehreren Gebieten in Sicherheit gebracht werden – der Einsatzleiter sagte der Zeitung "Dagbladet", es handle sich um etwa 1.000 Menschen. Weitere hunderte Menschen wurden laut der Nachrichtenagentur NTB in anderen Gemeinden in Sicherheit gebracht. In Hemsedal wurde eine Hütte von den Wassermassen erfasst – sie rauschte kurz darauf gegen eine Brücke.

Das Unwetter Hans war in den vergangenen Tagen zunächst über Schweden und kurz darauf auch über Norwegen hereingebrochen. Meteorologen gaben am Mittwoch für Teile Südnorwegens Warnungen vor weiterem Niederschlag heraus. Die für den Abend erwartete Regenmenge sei zwar nicht extrem, angesichts der Bedingungen in der Region könnten die Auswirkungen jedoch erheblich sein, schätzte das Meteorologische Institut des Landes ein. In Schweden und in kleinerem Ausmaß auch in Dänemark hat Hans ebenfalls schon Schäden verursacht. (APA, 9.8.2023)