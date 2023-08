Es war eine Runde voll schöner Momente auf Puls 24 am Mittwochabend, gleich nach einem "Bargeld-Gipfel", der sich mit tatkräftiger Hilfe des Bundeskanzlers aus den Untiefen eines Sommerlochs erhoben hatte. Da erklärte der – bis zum Ibiza-Video – über Jahrzehnte eifrige Scharfmacher der österreichischen Innenpolitik Heinz-Christian Strache, warum Politik "viele abstößt" (Spoiler: untergriffige, persönliche Angriffe). Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig formuliert einen "konservativen" Koch- und Spar-Kanon für junge Menschen. Und Agenturchefin Silvia Grünberger zeigt einen Sinn für pointiertes Timing, wann sie Finanzbildung einfordert.

"Paar Hundert Euro" in bar in der Tasche: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Agenturchefin Silvia Grünberger in "Wild umstritten" auf Puls 24. Screenshot Puls 24

Schöne Momente auf Puls 24

Die Diskussion über die Anpassung der Gehälter von Politikerinnen und Politikern lässt den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in "Wild umstritten" grundsätzlich werden: "Wer geht noch in die Politik? Die Art und Weise des Umgangs, den die Menschen in der Politik miteinander erleben, diese permanenten Kriminalisierungsversuche von politisch Andersdenkenden, das ist etwas, was viele abstößt. Dass man nicht mehr die inhaltliche Debatte in den Vordergrund stellt, sondern dass man versucht, sehr, sehr persönlich, sehr, sehr untergriffig bis hin zu Verleumdungen und Kriminalisierungsversuchen den Andersdenkenden fertigzumachen."

Nicht ganz überraschend sagte Strache da schon: "Ich möchte nicht gechipt werden." "Werden wir verchipt sein? Wird es überhaupt noch eine Arbeitswelt geben? Werden unsere Kinder noch ohne ChatGPT was schreiben können?", hatte Eva Glawischnig da gerade gefragt, um zu illustrieren, dass es wichtigere Fragen gibt als jene, ob es künftig noch Bargeld gibt. Das freilich war das erste Thema der Talkrunde "Wild umstritten" am Mittwochabend.

Der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer will das Bargeld ja in der Verfassung verankern, die FPÖ reklamiert die Idee für sich. Kommunikationsexpertin und Ex-ÖVP-Abgeordnete Silvia Grünberger (Rosam Grünberger Jarosch & Partner) findet, die EU habe den digitalen Euro schlecht kommuniziert und Ängste geschürt, also: "Wenn das die Gemüter beruhigt, dann soll das so sein." Denn: "Emotionen können nur mit Emotionen aufgefangen werden." Das kann die FPÖ von Strache bis Herbert Kickl sehr gut, Sebastian Kurz gelang das als ÖVP-Chef und Kanzler zeitweise noch besser.

Strache findet Kryptowährungen gut, denn "die kannst du ja nicht auf einem digitalen Bankkonto sicherstellen, die kannst du auf einem Safe sicherstellen - und bist geschützt". Glawischnig trocken: "Nur so viel zu Ihrer Angst vor digitaler Überwachung."

Lücke in der Finanzbildung

Die beiden spielen noch ein bisschen Pingpong mit der "Zinsenbelastung, die die Wirtschaft gerade umbringt," (Strache) und der nach "Korruptionsskandalen" um Jörg Haider und der Hypo Alpe Adria (Glawischnig) verschärften Finanzmarktaufsicht, da stellt Grünberger ganz grundsätzlich fest: "Was sicher stimmt, ist, dass in der Finanzbildung eine Lücke da ist, die gefüllt werden sollte."

Glawischnig ist "noch konservativer" und fordert: "Jeder junge Mensch sollte ein paar Speisen kochen können und sich halbwegs mit Finanzmarkt und Finanzen auskennen."

Strache räumt noch - nach der Unwetterkatastrophe in Südösterreich und Slowenien - vielleicht sogar überraschend ein: "Dass wir Klimawandel-Kapriolen haben, steht außer Frage." Aber er findet rasch zu erwarteter Form, grob umrissen: Naturkatastrophen habe es schon immer gegeben. Und dass es auf allen Planeten rundherum wärmer werde, könne doch nicht am Menschen liegen. (Harald Fidler, 10.8.2023)