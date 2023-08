Touristengruppen aus China können nun wieder in Österreich urlauben APA/TOBIAS STEINMAURER

China ermöglicht Touristinen und Touristen wieder Gruppenreisen nach Österreich. Nachdem Chinas Reisveranstalter seit 2020 mit pandemiebedingten Grenzschließungen zu kämpfen hatten, hob Peking Ende vergangenes Jahr die Covid-19-Beschränkungen auf. Die Freigabe von Gruppenreisen erfolgt seit Anfang des Jahres in mehreren Etappen. Die erste Liste umfasste 20 Länder wie Thailand, Russland, Kuba und Argentinien, während die zweite Liste 40 Länder umfasste, darunter Nepal, Frankreich, Portugal und Brasilien.

In der dritten Etappe ist nun neben Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA oder Südkorea auch Österreich gelistet. Das teilte das chinesische Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag mit. "Es ist ein Meilenstein für die vollständige Wiederaufnahme des Reiseverkehrs ins Ausland und wird auch die Wiederaufnahme internationaler Flüge, insbesondere nach Japan, Korea und in die USA, stark vorantreiben", sagte Zhou Weihong, stellvertretender Geschäftsführer von Spring Tour, dem Reiseunternehmen der in Shanghai ansässigen Spring Group.

Die Aktien südkoreanischer Unternehmen, die stark von der chinesischen Reisenachfrage abhängig sind, reagierten mit einem Kurssprung auf die Nachricht. (Reuters, red, 10.8.2023)