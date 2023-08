Laut NBC wurde der Mann während einer Hausdurchsuchung von Beamten getötet. US-Präsident Biden soll in wenigen Stunden in dem Bundesstaat eine Rede halten

US-Präsident Joe Biden landete am Mittwoch in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. AP/Francisco Kjolseth

Washington – Die US-Bundespolizei FBI hat Berichten zufolge einen Mann in Utah erschossen, der Präsident Joe Biden kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll. Der Mann sei Mittwochfrüh (Ortszeit) von Beamten während einer Hausdurchsuchung getötet worden, berichtete der Sender NBC. Weitere Details waren offen. Unklar war etwa, ob der Mann bewaffnet war oder das Feuer eröffnet hatte.

Zuvor soll dieser Gerichtsdokumenten zufolge in sozialen Netzwerken Drohungen gegen Biden und andere Personen veröffentlicht haben. Demnach schrieb er unter anderem, dass er in Hinblick auf den Besuch des Präsidenten sein Scharfschützengewehr entstauben werde. Biden wollte am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah reisen. An diesem Donnerstag will er in Salt Lake City über die Gesundheitsversorgung von Veteranen sprechen. (APA, 10.8.2023)