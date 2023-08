Pörtschach – Ein selbstfahrender Bus ist am Mittwoch in der Kärntner Gemeinde Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ungebremst in drei parkende Autos beim örtlichen Bahnhof gekracht. Laut Polizei war der Bus nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Seitens des Projektbetreibers hieß es in einer Stellungnahme, ein "menschlich verursachter Fahrfehler" sei für den Unfall verantwortlich. Passagiere seien zu dem Zeitpunkt keine mehr im Bus gewesen, der Fahrer wollte den Bus nach dem Fahrbetrieb in die Garage bringen. Zur Aufarbeitung des Vorfalls wolle man den Fahrbetrieb bis auf weiteres einstellen, der selbstfahrende Bus werde außer Betrieb genommen. Selbstfahrende Busse seien in Pörtschach seit 2017 unfallfrei im Einsatz. (APA, 10.8.2023)