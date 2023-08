Die Baupreise in Österreich kennen nur eine Richtung, nämlich nach oben: Im zweiten Quartal 2023 legte der Baupreisindex für den Hoch- und Tiefbau laut Berechnungen von Statistik Austria gegenüber dem zweiten Quartal 2022 um 5,9 Prozent auf 121,9 Punkte zu. Im Vergleich zum Vorquartal lag das Plus bei einem Prozent.

Vor allem die Preise im Hochbau zogen auch im zweiten Quartal stark an. Putschögl

Vor allem die Preise für den Hochbau legten stark zu, nämlich um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Preise in den beiden Hochbausparten Wohnhaus- und Siedlungsbau sowie sonstiger Hochbau erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8,7 bzw. 8,8 Prozent. Zu den erheblichen Preisanstiegen im Hochbau beigetragen hätten vor allem die Teuerungen für Bauleistungen wie etwa Putzarbeiten, Beschichtungen auf Holz, Metall, Mauerwerk, Putz, Beton, Leichtbauplatten, Elektroinstallationen sowie Gas- und Wasserinstallationen, so die Statistiker.

Baupreise vs. Baukosten

Die Baupreise sind jene (Endabnehmer-)Preise, die die Auftraggeber von bauausführenden Unternehmen zu zahlen haben – also etwa ein Bauträger an einen Generalunternehmer. Für die Preise, die die bauausführenden Unternehmen wiederum selbst für Material und Personal hinblättern müssen, gibt es einen eigenen Index, den Baukostenindex. "Und diese beiden Begriffe bzw. Indizes konnten viele Jahre lang fast synonym verwendet werden", sagt Herwig Pernsteiner, Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Innviertler Wohnbaugenossenschaft ISG.

Die beiden Indizes entwickelten sich bis etwa 2019 grosso modo parallel, mit Wachstumsraten von jeweils rund zwei bis drei Prozent jährlich. Bis 2019 lag der Baukostenindex dabei sogar über dem Baupreisindex.

Doch etwa ab Mitte 2022 hätten sich die beiden offiziellen Statistiken entkoppelt: Die Baupreise stiegen weiter stark an, doch die Baukosten bewegen sich seither seitwärts. Und das bedeutet für Pernsteiner: "Die Margen für die Baumeister sind enorm gewachsen, sie haben sich in den letzten Monaten eine goldene Nase verdient." Berechnungen des linken Thinktanks Momentum-Institut untermauern dies: Demnach flossen die Preissteigerungen der Baubranche in Höhe von 34 Prozent seit 2019 zu fast vier Fünfteln in höhere Profite.

Pernsteiner erwartet nun aber für das dritte Quartal einen Rückgang auch der Baupreise. Denn die Baubranche habe nun mit den hohen Zinsen und den strengen Kreditvergaberegeln arg zu kämpfen: "Die Häuslbauer fallen weg, und auch viele Bauträger haben Probleme." Die Angebote an sein Unternehmen zur Übernahme von Grundstücken und Bauprojekten würden sich derzeit häufen, berichtet Pernsteiner dem STANDARD.

"KIM-VO aussetzen"

Apropos Häuslbauer: Pernsteiner ist auch Vorstandsmitglied der Arge Eigenheim, eines Zusammenschlusses der ÖVP-nahen gemeinnützigen Bauträger. Und der Bundesobmann der Arge, Christian Struber, forderte am Donnerstag eine Aussetzung der KIM-Verordnung, die seit August 2022 die strengen Kreditvergaberegeln vorschreibt.

Laut Struber würden die Maßnahmen "mittlerweile am Ziel vorbeischießen". Denn ein junges Paar unter 30 Jahren mit einem gemeinsamen Nettoeinkommen von 4.000 Euro im Monat könne derzeit keinen Kredit für ein Eigenheim bekommen, wenn die Kreditrate über 1.600 Euro liege – was bei den derzeit hohen Zinsen und den hohen Immobilienpreisen schnell der Fall sei.

"Die KIM-Verordnung hat in einen gut funktionierenden Markt eingegriffen und diesen schwer beschädigt", meint Struber und schlägt vor, die Verordnung mit 1. Oktober auszusetzen. Denn sie sei ohnehin bis 30. Juni 2025 zeitlich befristet. "Gleichzeitig sollte festgelegt werden, dass die KIM-Verordnung wieder in Kraft tritt, wenn zum Beispiel die Zinsen unter drei Prozent fallen", sagt Struber. (mapu, 11.8.2023)