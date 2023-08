Die meisten der Teilchen haben nur etwa die Größe eines Sandkorns. Ihre Leuchtspur ist dennoch weithin zu sehen. Sternschnuppen gelten eigentlich als seltenes Ereignis, dessen Beobachtung etwas Glück erfordert. Dieses Glück versuchen viele Menschen prompt herauszufordern, indem sie sich insgeheim etwas wünschen. Denn: Man weiß ja nie.

Sternschnuppen der Perseiden am Himmel über dem deutschen Sachsen-Anhalt. IMAGO/VIADATA

Der Perseidenschauer ist in diesem Sinn Luxus: Verlässlich kommt er jedes Jahr im August und sorgt pro Stunde für zig kleinere und größere Sternschnuppen aus dem namensgebenden Sternbild des Perseus. Schon seit vorchristlicher Zeit erfreuen sich Menschen an dem Schauspiel, erste Beobachtungen sind aus Asien dokumentiert, im ersten Jahrhundert vor Christus in China, später auch in Japan und Korea. Europa war einige Hundert Jahre später dran.

Auslöser des Schauspiels ist der Komet 109P/Swift-Tuttle. Er umkreist die Sonne auf einer langgezogenen Bahn, deren Weg die Erde einmal jährlich kreuzt. Entdeckt wurde er im Juli 1862 im Abstand von wenigen Tagen zuerst von einem gewissen Herrn Lewis Swift, daraufhin von einem Herrn Horace Parnell Tuttle. Doch schon im alten China dürfte der Komet beobachtet worden sein. Die Entdeckung, dass es zwischen dem Perseidenschauer und dem Kometen eine Verbindung gibt, gelang schließlich 1865 dem Astronomen Giovanni Schiaparelli.

Komet von der Größe Wiens

Es handelt sich um einen verhältnismäßig großen Brocken, dessen Durchmesser jenem Wiens entspricht. Er ist damit doppelt so groß wie jener Komet, der einst das Ende der Dinosaurier besiegelte. Der Erde kommt er auch verhältnismäßig nahe, allerdings nur in kosmischen Maßstäben: Eine Kollision steht auf absehbare Zeit nicht bevor, und angesichts der Stabilität der Flugbahnen von Objekten im leeren Raum, die jener von Uhrwerken ähnelt, besteht kein Grund zur Sorge. Für einen Umlauf braucht der Komet 133 Jahre. Daraus ergibt sich eine Geschwindigkeit zwischen einem und 40 Kilometern pro Sekunde.

Die Perseiden vom Aussichtspunkt Breitenstein im deutschen Ochsenwang aus gesehen. imago images/7aktuell

Das hat auch Auswirkungen auf den sich von ihm lösenden Staub, der sich auf der Umlaufbahn verteilt hat. Er trifft mit einer hohen Geschwindigkeit von fast 60 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre und erzeugt dort charakteristische Leuchtspuren. Das Leuchten ist dabei nicht auf verglühendes Kometenmaterial zurückzuführen: Es ist die Luft, die wegen der enormen Geschwindigkeit förmlich zu brennen beginnt. Bei größeren Brocken bleibt sogar für einen Moment ein heller Streifen am Himmel stehen.

Besonders stark in 90er-Jahren

Mehr als 100 Lichterscheinungen sind es pro Stunde, die besonders auf der Nordhalbkugel gut zu sehen sind. In unseren Breiten ist aufgrund von Streulicht und Luftverschmutzung mit einigen zig Sichtungen pro Stunde zu rechnen.

Besonders intensiv war der Schauer Anfang der 1990er-Jahre, als mehr als 300 Leuchtspuren pro Stunde am Nachthimmel erglühten. Das war auch die Zeit der letzten großen Annäherung des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Derzeit entfernt er sich wieder von der Erde, bis zur nächsten Annäherung werden noch mehr als 100 Jahre vergehen.

Doch auch dieses Jahr wird der Meteorschauer, der zwischen 9. und 13. August, pünktlich zum Wochenende, seinen Höhepunkt erreichen wird, wieder beeindrucken. Der Wetterbericht sagt für den Osten Österreichs derzeit gute Sichtbedingungen voraus, im Westen ist etwas Glück erforderlich. Auch der Mond wird in diesem Jahr nicht stören.

Perseus befindet sich eher im Norden, etwas links vom markanten "W" des Sternbilds Kassiopeia. Wer den Perseidenschauer beobachten will, braucht kein Fernglas, sondern einen Ort mit möglichst wenig Streulicht, eine gute Sitzgelegenheit oder eine Picknickdecke mit Kopfpolster sowie jemanden, mit dem man das Erlebnis teilen kann. Und sich womöglich gemeinsam bei der einen oder anderen Sternschnuppe etwas wünscht. (Reinhard Kleindl, 11.8.2023)