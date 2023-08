Berlin - Netflix veröffentlichte am Donnerstag den Trailer zur mit Spannung erwarteten Psychothriller-Serie "Liebes Kind". Sie ist ab 7. September auf dem Streamingdienst verfügbar und umfasst sechs Folgen zu 45 Minuten.

"Liebes Kind" basiert auf Romy Hausmanns gleichnamigen Roman, den Autorin Isabel Kleefeld zusammen mit Julian Pörksen als Drehbuch adaptiert hat, außerdem hat das Duo zusammen die Regie übernommen. Produziert wurde "Liebes Kind" von Tom Spiess und Friederich Oetker. Hausmanns Roman wurde in 24 Sprachen übersetzt.

Kim Riedle in "Liebes Kind". Courtesy of Netflix

Zum Inhalt schreibt Netflix Folgendes: "Lena lebt mit den beiden Kindern Hannah und Jonathan völlig isoliert in einem hochgesicherten Haus. Zu exakt vorgeschriebenen Zeiten nehmen sie ihre Mahlzeiten ein, gehen auf Toilette und ins Bett. Sobald er den Raum betritt, stellen sie sich auf und zeigen ihre Hände vor. Sie tun alles, was er sagt. Bis der jungen Frau die Flucht gelingt. Nach einem Autounfall wird sie schwerverletzt in Begleitung von Hannah ins Krankenhaus eingeliefert."

Zum Schauspielerensemble gehören neben den Kinderdarstellern Naila Schuberth und Sammy Schrein auch Kim Riedle, Hans Löw, Haley Louise Jones, Justus von Dohnányi, Julika Jenkins, Birge Schade, Christian Beermann, Seraphina Maria Schweiger, Özgür Karadeniz und Jeanne Goursaud.

Für die Kinder wurden eigens auf sie zugeschnittene, kindgerechte Drehbücher geschrieben, informierte Netflix. (red, 10.8.2023)