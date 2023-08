Das rosa Outfit der Aida-Filialen gehört zum Wiener Stadtbild. APA/GEORG HOCHMUTH

"Jeder hat Geschichte mit Aida." Davon ist Stefan Ratzenberger, Sprecher der traditionsreichen Wiener Konditoreikette, überzeugt. Und tatsächlich ist das nicht so unwahrscheinlich: Aida ist eine Art Wiener Institution, mit mehr als 20 Filialen in zuckerlrosa Aufmachung allein in der Hauptstadt ist das Unternehmen nur schwer zu übersehen. Dieses Jahr feiert Aida den 110. Geburtstag. Geleitet wird die Kette noch immer von der Gründerfamilie Prousek – und zwar in vierter Generation.

Jetzt will Aida expandieren. Chef Dominik Prousek sieht "die ganze Welt als Markt". Wachsen wolle man organisch, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Daher werde es zuerst weitere Expansionen in Österreich geben. Zurzeit gibt es außer in Wien auch zwei Filialen in Innsbruck und eine in Graz. Als nächsten Schritt will die Traditionskonditorei die österreichischen Grenzen überschreiten – und sich dabei zunächst auf europäische Nachbarländer beschränken. So viel steht fest. Konkrete Pläne sollen 2024 präsentiert werden.

Von möglichen Schließungen zu Expansion

Was auch für die Filialen außerhalb Österreichs gelten soll: Produziert wird in Wien. Am Produktionsort in der Floridsdorfer Schönthalergasse arbeiten aktuell – saisonabhängig – zwischen 60 und 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die produzieren jährlich mehr als 1.000 Tonnen Backwaren – das sind rund drei Tonnen täglich.

Um die geplante Expansion auch in der Produktion stemmen zu können, sollen "branchenübliche" Tag- und Nachtschichten dazukommen. Dafür wird es auch mehr Personal brauchen – wie viele Personen genau, steht noch nicht fest. So könne Aida die Produktion verdreifachen, sagt Sprecher Ratzenberger. Immerhin werde es bald auch Mehlspeisen und die hauseigenen Aida-Kaffeebohnen in Supermarktketten geben. Bereits jetzt hat Billa die Kaffeebohnen im Sortiment.

Seit 110 Jahren versorgen Aida-Konditoreien ihre Gäste mit Kaffee und Mehlspeisen. Aida

Dass überhaupt an Expansion gedacht werden kann, ist nicht selbstverständlich. Immerhin litt das Unternehmen, wie so viele andere, unter der Corona-Krise. 2020 befürchtete Aida, rund die Hälfte der Filialen schließen und Mitarbeiter abbauen zu müssen. Schlussendlich ist das Unternehmen nur ein wenig geschrumpft und musste von seinen damals 33 Filialen weniger schließen, als erst angenommen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten gehalten werden. Heute zählt das Unternehmen 28 Filialen österreichweit mit rund 200 Mitarbeitern.

Der Anfang der Aida-Geschichte wurde 1913 von Gründer Josef Prousek und seiner Frau Rosa gemacht. Ihr bzw. ihrem Namen widmete Prousek das rosa Design. Der Name Aida wiederum stammt von Prouseks gleichnamiger Lieblingsoper von Verdi.

Aida-Chef Dominik Prousek ist die vierte Generation im Familienunternehmen. APA/GEORG HOCHMUTH

Bis 1939 konnten elf Filialen in Wien eröffnet werden. Einige gibt es noch heute. Zum Beispiel in der Mariahilfer Straße oder in der Bognergasse. Nun gibt es eine bunte Mischung aus alten und neu dazugekommenen Aida-Standorten. Auffällig bei den alten Filialen ist, dass diese häufig an Straßenecken zu finden sind. Das sei kein Zufall gewesen, erzählt Dominik Prousek: "Die Eckstandorte wurden gewählt, weil man hier am meisten Ausstellungsfläche für die Mehlspeisen hatte."

Weltweit älteste Cremeschnitte

Die Aida-Konditorei ist nicht nur für ihr rosa Outfit, sondern auch für ihre hausgemachten Cremeschnitten bekannt. Was an der Mehlspeise so besonders ist? 1943 schrieben die ersten zwei Prousek-Generationen all ihre Mehlspeisenrezepte nieder. Damals herrschte der Zweite Weltkrieg, und sie wollten so sichergehen, dass die Rezepte – wie das für die Cremeschnitte – erhalten bleiben. Bis heute konnte kein älteres Cremeschnitten-Rezept weltweit gefunden werden. Sagte jedenfalls der Unternehmenssprecher. (Luca Arztmann, 10.8.2023)