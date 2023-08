Nach AS Roma lockt jetzt auch der Champions-League-Finalist den ÖFB-Teamstürmer

Es wird nicht leiser um Marko Arnautovic. APA/EVA MANHART

Bologna – Nach dem gescheiterten Anlauf der AS Roma nimmt nun offenbar Inter Mailand seinen Ex-Spieler Marko Arnautovic ins Visier. Wie italienische Sportzeitungen am Donnerstag berichteten, hat der Champions-League-Finalist ein Angebot für den 34-jährigen ÖFB-Star in Diensten des FC Bologna abgegeben. "Inter Mailand ruft Arnautovic", titelte der "Corriere dello Sport". Bologna hat erst kürzlich ein Sechs-Millionen-Euro-Angebot der Roma abgelehnt.

"Im Juni haben wir Angebote erhalten, und Bologna hatte uns versprochen, im Fall einer Offerte eines Spitzenklubs über den Transfer nachzudenken. Dieses Angebot ist jetzt eingetroffen", sagte Danijel Arnautovic, Bruder und Manager des Offensivmanns, dem Sender Sky. Der Druck auf Bologna-Besitzer Joey Saputo soll offenbar erhöht werden. "Wir wollen, dass der Verein die Bedeutung dieser Chance für Marko begreift. Es geht darum, auf höchstem Niveau zu konkurrieren, um Titel zu gewinnen."

Begehrt

Bereits im vergangenen Sommer und im Winter hatte Arnautovic Angebote aus der englischen Premier League erhalten. "Aus Respekt gegenüber dem FC Bologna ist nichts daraus geworden", betonte Danijel Arnautovic. Jetzt könnte es anders werden. Arnautovics Vertrag in Bologna läuft noch bis 2025. Saputo betrachtet den Stürmer als Eckpfeiler der Mannschaft für die nächste Saison. Daher hat er in den vergangenen Tagen ein Roma-Angebot abgelehnt. Sechs Millionen Euro hätte der Klub von Trainer Jose Mourinho laut italienischen Medien auf den Tisch gelegt. Saputo blieb hart.

Zu Inter Mailand, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10. Damals holten die Lombarden das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb. (APA, 10.8.2023)