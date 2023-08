Der Wechsel von Superstar Mbappé ist weiter in der Schwebe. Titelverteidiger Barcelona war kaum aktiv am Transfermarkt

Real Madrid's Rodrygo, left is congratulated by David Alaba after scoring his side's first goal during a Spanish La Liga soccer match between Sevilla and Real Madrid at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville, Spain, Saturday, May 27, 2023. (AP Photo/Jose Breton) AP

Madrid - Auch in der kommenden Saison will ÖFB-Superstar David Alaba seine Titelsammlung mit Real Madrid wieder erweitern. Die "Königlichen" von Trainer Carlo Ancelotti planen in der am Freitag beginnenden Saison in der spanischen Primera Division einen Großangriff auf Titelverteidiger FC Barcelona. Während sich die Katalanen auch aufgrund finanzieller Gründe auf dem Transfermarkt bisher zurückhielten, steht bei Real noch die Verpflichtung von Superstar Kylian Mbappé im Raum.

Ob der französische Topstürmer von PSG in den kommenden Wochen in die spanische Hauptstadt wechseln wird, ist allerdings weiter unklar. Der 24-Jährige hat beim französischen Meister noch einen Vertrag bis 2024, will diesen aber nicht verlängern und dem Vernehmen nach zu Real wechseln. PSG hat Mbappé in die zweite Trainingsgruppe verbannt und drängt auf einen sofortigen Verkauf, um den Torjäger im nächsten Sommer nicht ablösefrei zu verlieren.

All In?

Die Madrilenen könnten deshalb pokern, ein Kauf in diesem Sommer würde das eigene Konto um einen dreistelligen Millionenbetrag kleiner werden lassen. Nach dem Abgang von Karim Benzema nach Saudi-Arabien ist Neuzugang Joselu derzeit der einzige Mittelstürmer im Real-Kader. Der 33-Jährige ist spanischer Nationalspieler, allerdings auch mit Espanyol Barcelona in der abgelaufenen Saison abgestiegen. Mit 16 Saisontoren war Joselu hinter Barcelonas Robert Lewandowski (23) und Benzema (19) aber der drittbeste Torschütze der Liga.

Tatkräftige Unterstützung wird Joselu beim Champions-League-Sieger von 2022 unter anderem aus dem Mittelfeld durch die beiden Talente Jude Bellingham und Arda Güler bekommen. Für den 20-jährigen Bellingham gaben die Madrilenen sogar 103 Mio. Euro aus. Der finanziell angeschlagene Titelverteidiger aus Barcelona verpflichtete im Transfersommer bisher nur Ilkay Gündogan als einzigen prominenten Namen ablösefrei von Manchester City, dafür verließen die Routiniers Sergio Busquets und Jordi Alba die Katalanen in Richtung Miami und Lionel Messi.

Der Auftakt

La Liga startet am Freitag mit der Partie Almeria gegen Rayo Vallecano (19.30 Uhr) in die neue Spielzeit. Real Madrid ist am Samstag (21.30) in der ersten Runde bei Athletic Bilbao zu Gast, Barca muss am Sonntag (21.30) nach Getafe. Atletico Madrid startet erst am Montag (21.30) gegen Granada. In der vergangenen Spielzeit hatte sich Barca unter Trainer Xavi den Ligatitel mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf Real geholt, Stadtrivale Atletico wurde einen weiteren Punkt dahinter Dritter.

Für Alaba, der im Rahmen der US-Vorbereitungstour seines Teams auch mit einem verwandelten "Dreier" auf dem Basketball-Trainingsplatz der Dallas Mavericks überzeugt hat, geht es um seinen zwölften nationalen Titel. Neben den zehn gewonnenen Meistertellern mit Bayern München jubelte der 31-jährige Wiener vor zwei Saisonen auch schon mit Real Madrid über die spanische Meisterschaft. (APA, 10.8.2023)