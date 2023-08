Klimawandel Tiergarten-Waldrappe üben fliegen – Ziel Andalusien statt Toskana

35 Waldrappe aus europäischen Zoos üben derzeit in Süddeutschland das Fliegen für ihre Reise in den Süden. Für die diesjährige Kolonie geht es, anders als für ihre Vorgänger, nicht in die Toskana, sondern nach Andalusien. Grund dafür ist der Klimawandel. "Durch die wärmeren Temperaturen im Herbst treten die Vögel ihre Reise in den Süden immer später an. An den Alpenpässen finden sie dann keine geeignete Thermik mehr vor", teilte der Tiergarten Schönbrunn mit