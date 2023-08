Ab Freitag scheint in fast allen Landesteilen die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad. Am Dienstag werden einzelne Gewitter erwartet

Bei 24 bis 33 Grad lässt es sich im Liegestuhl aushalten. IMAGO/G. Lacz

Wien – Am Wochenende kehrt der Sommer zurück. Nach heftigen Niederschlägen und kühlerer Luft steigen die Temperaturen ab Freitag wieder auf oder über 30 Grad, prognostiziert die Geosphere Austria. Meist scheint in Österreich die Sonne, nur am Sonntag und Montag gibt es den einen oder anderen Schauer. Am Dienstag könnte nach derzeitigem Stand auch Starkregen dabei sein.

Am Freitag ist im Ostalpenraum hoher Luftdruck wetterbestimmend. Damit scheint die Sonne in nahezu allen Landesteilen von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich im Berg- und Hügelland, vor allem aber östlich der Hohen Tauern können sich flache Haufenwolken bilden. Der Wind weht allgemein nur schwach. Die Temperaturen in der Früh erreichen bis 14 Grad, am Nachmittag 24 bis 30 Grad.

Hoher Luftdruck bleibt auch am Samstag im Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit überwiegt in den meisten Landesteilen der Sonnenschein. Schönwetterwolken oder dünne, hohe Wolkenfasern stören nicht. Lediglich über den Alpengipfeln in Tirol und in Vorarlberg können sich während der Nachmittagsstunden isolierte gewittrige Schauer bilden. Der Wind weht generell nur schwach aus meist südlichen Richtungen. Neun bis 17 Grad hat es in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen sind mit 25 bis 32 Grad erreicht, am wärmsten ist es in Tirol.

Einzelne Schauer am Sonntag und Montag

Vorerst überwiegt auch am Sonntag der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich dann einige Quellwolken und nachfolgend vor allem im Bergland sowie im Norden zahlreiche Regenschauer sowie einzelne Gewitter. Der Wind kommt schwach, mitunter mäßig aus Nordwest bis Ost. In der Früh erreichen die Temperaturen zehn bis 18 Grad, am Nachmittag 25 bis 32 Grad.

Von anfänglicher lokaler Restbewölkung abgesehen scheint am Montag häufig die Sonne. Über dem Bergland entstehen am Nachmittag Haufenwolken und das eine oder andere Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zum Teil lebhaft, aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen elf und 19 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 27 und 33 Grad.

Am Dienstag halten sich anfangs stellenweise Restwolken. Insgesamt dominiert aber bis Mittag der Sonnenschein. Dann tauchen immer mehr Wolken auf, die einige Gewitter bringen, dabei besteht lokal die Gefahr von Starkregen. Am ehesten trocken bleibt es im Osten und Südosten abseits der Berge. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Tiefsttemperaturen betragen zwölf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 26 bis 33 Grad. (APA, 10.8.2023)