20. August Historische Volksabstimmung über Erdölförderung spaltet Ecuador

Die Förderung von Erdöl in der Amazonasregion spaltet die Ecuadorianer – während die einen um einen einzigartigen Lebensraum und isoliert lebende indigene Völker fürchten, sehen viele Anwohner die Chancen auf Entwicklung und Bildung, die das schwarze Gold ebenfalls mit sich bringt. Am 20. August stimmen die Menschen in dem südamerikanischen Land in einem Referendum darüber ab, ob das Öl in einem Amazonas-Nationalpark im Boden bleiben muss