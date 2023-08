Die Ruinen von Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui. In der linken Bildhälfte ist der großflächige Banyan-Baum erkennbar, nach dem das Viertel im Zentrum der Stadt benannt ist. AFP/Satellite image ©2023 Maxar

Luftbilder der Waldbrände auf der zweitgrößten hawaiianischen Insel Maui, bei denen nach bisherigen Angaben mindestens 36 Menschen ums Leben kamen, zeigen verheerende Sachschäden. Die Ortschaft Lahaina an der Westküste ist zu großen Teilen zerstört. Die historische Stadt war neben den Hotspots auf der Hauptinsel Oahu eines der touristischen Zentren von Hawaii. Vor allem für Walbeobachtungen reisten Touristen aus aller Welt an. In der Walsaison zwischen Dezember und April tummeln sich tausende Buckelwale, vor allem Muttertiere mit Kälbern, in den warmen Gewässern vor Maui. Auch Forschungseinrichtungen wie die Pacific Whale Foundation haben hier einen Sitz und betreiben Ausfahrten für Whalewatcher.

Video: Tote bei schweren Waldbränden auf Hawaii AFP

Frühere Hauptstadt

Momentan herrscht Offseason für Walbeobachtungen. Doch Lahaina, im frühen 19. Jahrhundert Hauptstadt des hawaiianischen Königreichs, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren darüber hinaus zu einem touristischen Zentrum entwickelt. Treffpunkt für viele Besucherinnen und Besucher war der riesige Banyan-Baum. Das 150 Jahre alte Baumgeflecht der Banyan-Feige hat sich auf der Fläche eines ganzen Häuserblocks ausgebreitet. Er ist Lebensraum für tausende Vögel und spendet Schatten an heißen Tagen. Wie auf Luftbildern zu erkennen ist, dürfte dieses Naturdenkmal das verheerende Feuer überstanden haben.

Vor dem verheerenden Feuer war der riesige Banyan-Baum im Zentrum von Lahaina ein beliebter Treffpunkt. Michael Simoner

Im Zentrum von Lahaina waren auch zahlreiche Kunstgalerien angesiedelt. Mick Fleetwood, Gründer der legendären Band Fleetwood Mac, betrieb hier sein Restaurant Fleetwoods. Auch andere Promis sind in letzter Zeit dem Rummel auf der Insel Oahu mit der Hauptstadt Honolulu ausgewichen und nach Maui übersiedelt.

Hawaii wurde 1898 von den USA annektiert und im Jahr 1959 zum 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Die Inselgruppe im Pazifik besteht aus insgesamt 137 Inseln, die größte davon ist Big Island, nach deren ursprünglichen Namen Hawaii die ganze Inselgruppe benannt wurde. Der Name von Maui geht zurück auf einen gleichlautenden polynesischen Feuergott.

Mittlerweile rufen zahlreiche Organisationen zu Spenden für die betroffene Bevölkerung auf, darunter das Rote Kreuz in den USA und die Maui Foodbank. (Michael Simoner, 10.8.2023)