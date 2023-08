Osama K., der zu künstlicher Intelligenz forscht, wollte nach Österreich, um an der Konferenz ISLPED an der TU Wien teilzunehmen. APA/HELMUT FOHRINGER

Eigentlich wollte der KI-Forscher Osama K. nur eine Fachtagung in Österreich besuchen. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Die österreichische Botschaft in Südkorea wirft ihm vor, seinen Reisepass gefälscht zu haben.

K., 25 Jahre alt, lebt in Südkorea und forscht an künstlicher Intelligenz (KI). Der Afghane absolviert gerade sein Doktoratsstudium an der Universität Sungkyunkwan, erhält ein Stipendium und wird an seiner Universität geschätzt. In Österreich wollte er an einer Konferenz an der Technischen Universität in Wien teilnehmen. Er forscht zu KI in besonders kleinen Geräten, etwa im Bereich Smart Home.

Daher beantragte K. ein siebentägiges Visum – und erhielt prompt eine Absage. Laut dem Ablehnungsschreiben der Seouler Botschaft gebe es einen "begründeten Verdacht", dass K.s Pass gefälscht sei: So sei die ausstellende afghanische Botschaft nicht mit voller Bezeichnung angegeben, die Passnummer sei nicht ordnungsgemäß, und die maschinenlesbaren Daten würden "Unstimmigkeiten" aufweisen.

Keine Probleme bei japanischer Botschaft

Für K. ist das unverständlich – er hat erst Anfang August mit dem gleichen Pass ein Visum für einen Besuch in Japan beantragt. Dieses wurde ohne Probleme ausgestellt. Auch hat die afghanische Botschaft in Seoul mittlerweile anhand eines Zertifikats bestätigt, dass es sich um einen authentischen Pass handelt. Beide Dokumente liegen dem STANDARD vor.

Die Mitarbeiterin in der österreichischen Botschaft habe ihm sofort vorgeworfen, der Pass sei gefälscht, da seine Passnummer mit einer Null beginne, eigentlich aber mit einem Buchstaben anfangen müsste. Auch habe sie sofort gedroht, so erzählt K. es, die Polizei zu rufen.

Er habe versucht zu erklären, dass es sich um den Buchstaben "O" handle. Der sehe schließlich auch an anderer Stelle auf dem Pass so aus – und anders als eine Null. Die Mitarbeiterin habe daraufhin andere Gründe gesucht, weswegen mit seinem Pass etwas nicht stimme. Für ihn ist der Vorwurf unbegründet: Schließlich ergebe es "überhaupt keinen Sinn", dass jemand einen afghanischen Pass fälschen würde.

"Annahme, alle Afghanen sind Flüchtlinge"

Bei K. und seinem Professor an der Universität, Euseong Seo, sorgt die "unfaire Behandlung" der österreichischen Botschaft für Ärger. "Ich frage mich, ob das ist, wie die österreichische Botschaft afghanische Menschen behandelt", kritisiert Seo. "Es scheint, als hätte sie die voreingenommene Annahme, dass alle Afghanen, unabhängig von ihren individuellen Umständen oder Gründen für Reisen, potenzielle Flüchtlinge sind." Auch K. vermutet, dass die Botschaft wohl befürchte, dass er Asyl beantragen könnte. Er lebe seit 2016 in Südkorea, studiere und arbeite dort hart. "Warum würde ich das aufgeben, um monatelang in einem Asylheim zu leben?", fragt er.

K. befürchtet nun einen Schaden für seine Karriere. "Wenn eine akzeptierte Arbeit nicht auf einer Konferenz vorgestellt wird, wird sie auch nicht veröffentlicht." Das sei für seinen akademischen Fortschritt aber entscheidend. Zudem werde ihm die Möglichkeit genommen, sich mit anderen Forschern zu vernetzen.

Entscheidung nach Anfrage geändert

Das österreichische Außenministerium und die dem Außenamt unterstellte Botschaft in Seoul wollten auf Anfrage des STANDARD "aus datenschutzrechtlichen Gründen" keine nähere Auskunft über die Hintergründe eines Visumverfahren geben. "Wir können Ihnen jedoch versichern, dass die österreichischen Vertretungen bei der Prüfung jedes Visumantrages die gesetzlichen Bestimmungen genau beachten", heißt es. Bei der Entscheidung werde geprüft, was "der Zweck des beabsichtigten Aufenthaltes" ist, sowie "deren Verwurzelung im Heimatland, basierend auf ihren persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen".

Nach der Anfrage habe K. zufolge die Botschaft die Entscheidung revidiert. Er wurde dazu aufgefordert, ein neues Einreisedatum anzugeben. Diese Möglichkeit wird er nicht wahrnehmen, da die Fachkonferenz schon stattgefunden hat. (Muzayen Al-Youssef, 24.8.2023)