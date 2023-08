Kommt er nach München? Sieht ganz danach aus. AFP/GLYN KIRK

München/Tottenham – Deutschlands Fußball-Meister Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem englischen Topclub Tottenham auf einen Transfer von Starstürmer Harry Kane geeinigt. Die Entscheidung über einen Wechsel liege nun beim 30-jährigen Engländer, berichtete zuerst das Portal "The Athletic" am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in Deutschland. Demnach hätten die Londoner ein Angebot der Münchner von angeblich mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert.

Mit einer Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt. Kane hat bei den "Spurs" noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer.

Mit 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Die Bayern starten am Samstag im deutschen Supercup gegen Leipzig in die Saison. (APA, 10.8.2023)