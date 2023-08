Viele Kinder sind scharfe Beobachter, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Sobald sie zu sprechen lernen, zeigt sich oftmals ihre ganz eigene Wahrnehmung der Welt auch daran, wie sie mit einem anfangs beschränkten Wortschatz die Dinge beim Namen nennen. Mangelnde Eloquenz machen sie häufig mit umso größerer Findigkeit wett. Und werden sie wortgewandter, sprudeln zuweilen unverblümte Wahrheiten ungefiltert aus ihnen heraus.

Für erfahrene Kindersager-Rezipienten: Caption this! Getty Images/iStockphoto/Renata Angerami

Kindliche Kreativität am Werk

Anlässe für originelle Kindersager, die einen zum Schmunzeln bringen können, gibt es viele: Etwa wenn sie die Worte anderer leicht verfremdet wiedergeben oder eine Situation ganz eigenwillig interpretieren, wobei sie mit ihrer Kreativität und cleveren Schlussfolgerungen für Gelächter sorgen. Auch wenn der Nachwuchs gerade das Konzept des Witzes für sich entdeckt hat, ist nicht immer die Pointe, sondern manchmal auch die Art des verdrehten Erzählens der Grund, warum gelacht wird. In anderen Fällen muss man schmunzeln, weil Kinder so schlagfertig auf elterliche Aufforderungen reagieren oder weil sie im unpassendsten Moment originelle Fragen stellen, die jemanden in Verlegenheit bringen. Nicht selten entstehen auf diese Art Anekdoten, die man noch Jahre danach gern weitererzählt, selbst wenn manche davon in der Situation so peinlich waren, dass man am liebsten im Erdboden versunken wäre.

Ihre lustigsten Kindersager sind gefragt!

Mit welchen Worten hat Sie Ihr Kind schon zum Lachen gebracht? Welche amüsante Wortspende des Nachwuchses wird Ihnen wohl ewig in Erinnerung bleiben? Und gibt es Anekdoten aus Ihrer Kindheit, die witzige Sager aus Ihrem Mund beinhalten? Teilen Sie diese mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 18.8.2023)