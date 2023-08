Parkvorschriften sind selbst im Inland nicht immer einfach. Städte bewirtschaften ihre Stellflächen für den Individualverkehr unterschiedlich. Im europäischen Ausland sind die verschiedenen Parkregelungen noch komplexer und können schnell zu Verwirrung und Strafen führen. "Fürs Falschparken im Ausland fallen hohe Strafen an. In Spanien kann man mit bis zu 200 Euro gestraft werden, in Ungarn mit bis zu rund 260 Euro", warnt etwa die ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Aber nicht nur das Parken an unerlaubter Stelle, sondern auch ohne gültiges Ticket kann teuer werden. Mobilitätsclubs raten deshalb dazu, bezahlte Parktickets auch nach der Reise noch als Beweis für die Zahlung aufzubewahren. "Nach wie vor erhalten Club-Mitglieder Forderungen über 200 Euro, weil sie vor Jahren ohne Ticket in Kroatien geparkt haben", sagt Polasek.

Falschparken kann in Spanien teuer kommen. Es gibt aber Rabatt bei schneller Bezahlung. IMAGO/ITAR-TASS

In manchen Ländern werden bei rascher Bezahlung immerhin Rabatte gewährt. So wird etwa in Spanien bei Bezahlung der Strafe innerhalb von 20 Tagen nur der halbe Betrag fällig. In Italien ist ein Nachlass von 30 Prozent bei Begleichung binnen fünf Tagen möglich – wird die Strafe hingegen nicht binnen 60 Tagen bezahlt, verdoppelt sich der zu zahlende Betrag. Offene Strafen aus dem EU-Ausland können in Österreich zwangsweise eingetrieben werden.

Achtung, farbliche Verwechslungsgefahr!

Wo man für wie lange halten oder parken darf, wird oft mit farbigen Linien markiert. In vielen Ländern sind gebührenpflichtige Zonen mit blauen Linien gekennzeichnet. Aber auch hier gibt es Verwechslungsgefahr, denn in der Schweiz sind diese Linien weiß und in der tschechischen Hauptstadt Prag violett (24 Stunden für Anrainerinnen und Anrainer) oder orange (zwei Stunden für alle). Gelbe Markierungen bedeuten meist Halte- und/oder Parkverbot. Doch auch hier zahlt sich ein genauer Blick aus: In Großbritannien bedeutet eine doppelte gelbe Linie generelles Park- und Halteverbot, eine einfache gelbe Linie Park- und Halteverbot zu bestimmten Zeiten.

Europäische Parkregelungen im Überblick

Italien: In diesem beliebten Urlaubsland sollte man auf rosa Linien achten, sie markieren Parkplätze für Schwangere und Eltern mit Kindern bis zwei Jahre. Weiße Randlinien zeigen ein Parkverbot, und Blau bedeutet "gebührenpflichtig". Zudem gilt: Das Abstellen von Fahrzeugen ist (außer in Einbahnen) nur am rechten Fahrbahnrand zulässig. Vor Mülltonnen ist das Parken verboten.

Kroatien: Der Parkausweis für Menschen mit Behinderungen berechtigt in Kroatien nur zum Parken auf Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen. Anders als in Österreich befreit er nicht von den Gebühren und zeitlichen Beschränkungen in kroatischen Kurzparkzonen.

Griechenland: Die gängigen Markierungen gelb für Parkverbot, blau für gebührenpflichtiges und weiß für kostenloses Parken gelten auch für dieses beliebte Urlaubsziel. Zudem gilt ein Parkverbot auf Vorfahrtsstraßen. Auch bei Halteverbotstafeln in Griechenland sollte man genau hinschauen: Halteverbotsschilder mit einer senkrechten Linie gelten an ungeraden Monaten, mit zwei Linien an geraden Monaten.

Spanien: Eine durchgängig gelbe Linie markiert auch in Spanien ein Halte- und Parkverbot. Ist die Linie unterbrochen, handelt es sich nur um ein Parkverbot. Zudem werden Parkplätze, die für Anwohner:innen reserviert sind, mit grüner oder orangener Farbe gekennzeichnet.

Norwegen: In Norwegen signalisiert eine weiße durchgehende Linie ein Parkverbot, während dies sonst in vielen Ländern kostenloses Parken bedeutet.

Schweden: In Schweden sollte man sich nicht an Farben orientieren. Kennzeichnungen mit "Avgift " verweisen auf gebührenpflichtige Parkplätze, "P-skiva" bedeutet, dass eine Parkscheibe benötigt wird. Eine spezielle Parkbewilligung braucht man bei Schildern mit "Förhyrda platser" oder "Boende". In manchen schwedischen Städten gilt auch "Datumparkering" – das heißt, dass in bestimmten Zonen an Tagen mit geradem Datum nur auf der Straßenseite mit geraden Hausnummern geparkt werden darf und umgekehrt. (Sascha Aumüller, 11.8.2023)