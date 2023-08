Beste Freundinnen und Freunde wissen alles voneinander, verbringen nicht selten sehr viel Zeit zusammen und frönen gemeinsamen Hobbys und Interessen. Man kennt sich seit Jahren und weiß ganz genau, was man am anderen hat. Man spricht über die intimsten Probleme und klagt sich auch nicht selten sein Leid in Liebesdingen. Man teilt vielleicht einen gemeinsamen Freundeskreis und kennt auch die Familie des anderen. Wenn aber einer der beiden realisiert, dass er mehr als nur freundschaftliche Gefühle für die andere Person hegt, entsteht häufig eine schwierige Situation.

Wenn mehr als Freundschaft im Spiel ist, merkt man das nicht immer sofort. Getty Images/iStockphoto/© Milenko Đilas - Veternik

Mehr als nur Freundschaft?

Wer merkt, dass er mehr vom anderen will als nur Freundschaft, kann in einen Zwiespalt geraten. Einerseits hat man Angst, mit diesem Wunsch allein dazustehen und die geliebte Person am Ende ganz zu verlieren. Andererseits hegt man vielleicht die Hoffnung, dass der beste Freund oder die beste Freundin insgeheim ähnlich denkt und die Gefühle erwidern könnte. Während die einen möglicherweise aufs Ganze gehen, sich ein Herz fassen und ihre Zuneigung offen ansprechen, versuchen andere vielleicht, subtil eine Situation zu schaffen, aus der sich bei gegenseitigem Interesse eine Annäherung entwickeln kann. Wieder andere realisieren, dass sie die Freundschaft auf keinen Fall aufs Spiel setzen möchten, und versuchen, sich möglichst wenig anmerken zu lassen. Ist es allzu schmerzhaft, die andere Person ständig um sich zu haben, aber nicht handeln zu können, finden es manche besser, lieber ein wenig auf Abstand gehen.

Ihre Erfahrungen, bitte!

Haben Sie schon einmal die Situation erlebt, Liebesgefühle für eine befreundete Person entwickelt zu haben? Oder ist es Ihnen passiert, dass ein Freund oder eine Freundin mehr als nur Freundschaft wollte? Und wie ging die Geschichte weiter? Erzählen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 17.8.2023)