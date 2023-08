Außerdem eine Reportage über Lieblingspartner in Europa, Woody Allens "Vicky Cristina Barcelona" und die Eröffnung des Grafenegg-Festivals

19.40 REPORTAGE

Re: Lieblingspartner in Europa – Wie China in Serbien Fuß fasst Serbien ist eines der Länder, die ein besonders enges Verhältnis zu China pflegen. Seit 2010 haben die Chinesen rund 8,5 Milliarden Dollar in dem Land investiert. Bis 20.15, Arte

20.15 ERLEBNIS BÜHNE LIVE

Eröffnung des Grafenegg-Festivals: Sommernachtstraum Die niederösterreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz singt in Grafenegg neben der deutschen Sopranistin Nikola Hillebrand in Mendelssohn Bartholdys Ein Sommernachtstraum. Für Regie und Text zeichnet Caroline Pienkos verantwortlich, Ehefrau von Cornelius Obonya, der als Sprecher auftritt. Das Tonkünstler-Orchester spielt unter der Leitung seines Chefdirigenten Yutaka Sado, außerdem mit dabei: der Wiener Singverein. Bis 22.10, ORF 3

20.15 DRAMA

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber) Franz Rogowski als schweigsamer "Frischling" in einem abgelegenen Großmarkt, Sandra Hüller als "Miss Süßwaren". Thomas Stubers wunderbares Kammerspiel zwischen den Gängen erzählt nicht nur meisterhaft von einer fragilen Romanze, sondern auch von offenen Wunden in Ostdeutschland. Bis 22.10, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA/MEX/CDN 2013, Neill Blomkamp) Wer es sich leisten kann, residiert im Jahr 2154 auf der gepflegten Raumstation Elysium, der große Rest muss sich auf der Erde mit Kriminalität, schlechter Luft und Repressalien herumschlagen. Nach District 9 impfte der südafrikanische Regisseur auch dem ungleich teureren Science-Fiction-Film mit Matt Damon als Kämpfer fürs Gute erneut eine ordentliche Dosis Sozialkritik ein. Bis 22.30, RTL 2

22.15 KOMÖDIE

Vicky Cristina Barcelona (E/USA 2008, Woody Allen) Die Amerikanerinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) reisen nach Barcelona, wo sie sich in Beziehungen mit dem Maler Juan (Javier Bardem) und dessen Ex-Frau (Penélope Cruz) verstricken. Woody Allen erzählt seine vierte in Europa gedrehte Komödie distanziert aus dem Off, Cruz heimste einen Oscar als beste Nebendarstellerin ein. Bis 0.05, ATV 2

Filmstar Rita Marlowe (Jayne Mansfield) und ihr Entdecker George Schmidlap (Groucho Marx) in "Sirene in Blond", BR, 22.50 Uhr. Foto: BR / Joseph MacDonald

22.50 SATIRE

Sirene in Blond (Will Success Spoil Rock Hunter?, USA 1957, Frank Tashlin) Der Werbetexter Rockwell Hunter (Tony Randall) engagiert einen Star (Jayne Mansfield) für eine Lippenstift-Kampagne – für Regisseur Frank Tashlin ein Sprungbrett für eine treffsichere und ungemein einfallsreiche Satire auf den American Way of Life. Bis 0.20, BR

0.40 WESTERN

Open Range – Weites Land (USA 2003, Kevin Costner) Charley Waite (Kevin Costner) und Boss Spearman (Robert Duvall) ziehen mit ihren Viehherden durch die Prärie, als sie plötzlich einem Großrancher (Michael Gambon) begegnen, der ihnen mit einem Stacheldrahtzaun den Weg versperrt. Die eigentlich nach Frieden trachtenden Cowboys werden in einen Kleinkrieg verwickelt. Melancholischer Spätwestern. Bis 3.25, RTL 2