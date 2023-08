Das Schmerzmittel Oxycontin trieb Hunderttausende in den Tod - In der neuen Miniserie darf Matthew Broderick Purdue-Boss Sackler Kapitalismus und Manipulation erklären

Das Angebot schuf erst die Nach­frage. Ganz langsam schlich sich das Schmerzmittel Oxycontin in die amerikanische Gesellschaft ein, kam harmlos als wirksamstes Medikament gegen Schmerzen daher, versprach Linderung und damit ein neues Lebens­gefühl.

Uzo Aduba und Matthew Broderick in "Painkiller" auf Netflix. Foto: KERI ANDERSON/NETFLIX

Zwar verschreibungspflichtig, aber ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Ein Wundermittel, extrem wirksam und gleichzeitig sicher – das suggerierte in den 90er-Jahren der Pharmakonzern Purdue Pharma, der mit seinem aggressiven Marketing Ärzte und deren Patientinnen und Patienten einlullte. Welche Auswirkungen das Opioid Oxycontin in der Gesellschaft hat, ist bekannt, die Pille hat hunderttausende Menschen in die Drogensucht und in den Tod getrieben.

Nach Disney+ mit Dopesick (2021) ar­beitet jetzt auch Netflix diese unheilvolle Geschichte mit einer sechsteiligen fiktiven Miniserie auf. In Painkiller darf Matthew Broderick (WarGames) als Purdue-Boss Richard Sackler Kapitalismus und Manipulation erklären. Recht salbungsvoll hören wir von ihm, warum er an den (finanziellen) Erfolg von Oxycontin glaubt: "Das menschliche Verhalten besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen: Weglaufen vor Schmerzen und Hinlaufen zum Vergnügen. Es ist ein Zyklus. Und dieser Zyklus ist unsere Existenz."

Painkiller | Official Trailer | Netflix

Netflix

Ihm gegenüber stellt Regisseur Peter Berg die patente Anwältin Edie Flowers (Uzo Aduba, Orange Is the New Black), die das "Monster" Sackler zur Verantwortung ziehen will.

Was unter die Haut geht, ist der Beginn jeder Folge, hier erzählen Eltern jeweils kurz über ihre Töchter und Söhne, die sie wegen Oxycontin verloren haben. Nicht fiktiv, sondern in der Realität. (Astrid Ebenführer, 11.8.2023)