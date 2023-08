Fans des Survival-Horrors können sich freuen: Mit dem "Resident Evil"-Paket von Humble Bundle sparen sie Geld und spenden gleichzeitig an ausgewählte NGOs

Der DLC "Shadow of Rose" ist im Paket nicht enthalten, sondern nur ein Rabattcode. Capcom

Das Konzept von Humble Bundle kann getrost als eine Win-win-Situation bezeichnet werden, denn in Partnerschaft mit ausgewählten Publishern werden hier Pakete geschnürt, in denen meist gute Spiele zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten werden. Auf Wunsch kann man auch mehr als den Mindestpreis bezahlen, der Erlös kommt ausgewählten NGOs zugute. Das aktuelle Angebot ist für Fans des Survival-Horrors besonders interessant – denn in einer Partnerschaft mit Capcom werden diverse Spiele des "Resident Evil"-Franchises geboten.

Im teuersten Paket für 31,90 Euro sind insgesamt zwölf Artikel enthalten, inklusive des jüngsten Titels "Resident Evil: Village" (zum Test des STANDARD), der im Einzelhandel 36,49 Euro kostet, und ein Gutschein für 25 Prozent Rabatt auf die dazugehörige "Winters Expansion" (zum Test des STANDARD, Einzelpreis: 19,99 Euro). Im zweitteuersten Paket (18,23 Euro) fehlen diese beiden Artikel. Zu beachten ist auch, dass es sich bei manchen der älteren Werke um Remaster handelt, bei "Resident Evil 4" handelt es sich jedoch um das Original und nicht um das 2023 erschienene Remake. Konkret enthält das teuerste Paket die folgenden Titel:

Insgesamt, so der Anbieter, liegt der Wert der im 31,90-Euro-Paket enthaltenen Artikel bei 305,43 Euro. Die Codes können nach dem Kauf auf Steam für Windows-PC eingelöst werden. Der Erlös kommt in diesem Fall den NGOs One Tree Planted und Code.org zugute. (red, 10.8.2023)