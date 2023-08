Musovic

Die schwedische Torfrau Zecira Musovic glänzt mit Paraden. REUTERS/HANNAH MCKAY

Ein einziges Mal wirkte Zecira Musovic auf ihrer Reise durch Australien und Neuseeland dann doch schwer irritiert. Ob sie Zlatan Ibrahimovic kenne, wollte tatsächlich ein Reporter wissen. "In Schweden weiß jeder, wer Zlatan ist", antwortete die 27-Jährige schroff. Die bosnischen Wurzeln hat sie mit dem in Pension gegangenen Superstar gemein. Aber seit ihrer atemberaubenden Gala gegen Rekordchampion USA im Achtelfinale (0:0 nach Verlängerung, 5:4 im Elferschießen) ist Musovic selbst bei Fußballfans weltweit in aller Munde, wobei Ibrahimovic schon unerreichbar zu sein scheint.

Ausgerechnet die Torfrau lässt Schweden vor dem heutigen Viertelfinale in Auckland gegen Japan (9.30 Uhr, live ORF 1) vom ersten WM-Titel träumen, ausgerechnet die spöttisch bereits als "ewige" Nummer zwei Verschriene. Bei der WM 2019, Olympia 2021 oder der EM 2022 blieb sie als Ersatz der schwedischen Ikone Hedvig Lindahl ohne Einsatzminute. Bei ihrem Verein FC Chelsea muss sich Musovic hinter der deutschen Nummer zwei Ann-Katrin Berger anstellen.

Keine Spielpraxis? "Kein Problem", sagt sie. Musovic hat in ihrem Leben früh gelernt, mit Hindernissen umzugehen. "Hartnäckig zu sein und einen starken Willen zu haben sind Eigenschaften, die mir in die Wiege gelegt wurden", beschreibt sich die Torfrau selbst. Ihre Eltern waren in den 90er-Jahren wegen der Jugoslawienkriege aus dem heutigen Bosnien geflohen, Musovic wuchs als jüngstes Kind mit zwei Schwestern und einem Bruder in der südschwedischen Provinz Schonen auf.

Brüderliche Hilfe

Ihr Bruder nahm sie mit zum Fußball und wurde zur unverzichtbaren Stütze. "Denn ich bin auf viele Widersprüche gestoßen, weil ich Fußball spiele und von großen Dingen träume. Die meisten Leute in meinem Umfeld stellten das infrage und fragten, wann ich damit aufhören und etwas tun würde, was für ein Mädchen geeignet ist." Musovic machte brav einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, doch ihre Leidenschaft galt immer dem Ball.

"Es hat mir Spaß gemacht. Und wenn das der Fall ist, kann mich niemand wirklich aufhalten", sagt die sich mittlerweile energisch für Gleichberechtigung einsetzende Torfrau. Mit nur 17 Jahren wechselte sie zum schwedischen Topklub Rosengard, kam dort nach Anfangsschwierigkeiten auf 108 Einsätze in acht Jahren. 2021 ging es nach London, wo sie trotz Reservistinnenrolle ihren Platz im Kader des Nationalteams verteidigte.

Und für das Turnier in Australien und Neuseeland gab ihr Trainer Peter Gerhardsson überraschend gar den Vorzug als Nummer eins vor Jennifer Falk. Beim Sensationserfolg gegen die USA wehrte Musovic elf Schüsse ab, zeigte zahlreiche Glanzparaden und ließ Megan Rapinoe und Co verzweifeln. "Wir haben mit Zesse eine Superfrau im Tor", schwärmt Kapitänin Kosovare Asllani: "Es ist ein magisches Spiel, das sie spielt."

Japan Favorit

Freilich ist Japan, Weltmeister 2011 in Deutschland, zu favorisieren. "Ich war 13 Jahre alt oder so", erinnert sich Mittelfeldspielerin Fuka Nagano. "Damals habe ich gesehen, wie die Nadeshiko gespielt hat, und das hat mich wirklich bestärkt." Nun wolle man "Japans Stärke auch bei diesem Turnier zeigen", sagt Nagano: "Wir glauben alle daran, dass wir es schaffen können."

Egal wie es ausgeht, für Musovic dürften die Tage als Nummer zwei endgültig gezählt sein. "Für mich zählt nicht, wie gut ich bin, sondern wie hart ich bereit bin zu arbeiten, um die Beste zu werden", sagt sie. An interessierten Klubs wird es nicht mangeln. (sid, 11.8.2023)