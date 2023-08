Das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag am Dienstag wird für dichten Straßenverkehr und Staus sorgen

Mit diesem Hinweis ist bis Dienstag oft auf Autobahnen zu rechnen. Imago / Rolf Poss

Juchhu! Mit dem Feiertag am kommenden Dienstag (Mariä Himmelfahrt) steht unter Einsatz eines Urlaubstages ein auf vier Tage verlängertes Wochenende vor der Tür. Oje! Auf die Idee werden viele kommen. Die Asfinag macht darauf aufmerksam, dass sich die letzte Reisewelle dieses Sommers anbahnt.

Freitag und Samstag dürfte es vor allem auf den Routen in den Süden eng werden. Staus sind prognostiziert auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Tauernautobahn (A10) und auf der Pyhrnautobahn (A9). Zähflüssig bis dicht kann es auch auf der "Süd" (A2) werden. Der ARBÖ rechnet auch alle Ausfahrten aus größeren Städten zu den roten Stauzonen.

Trendwende am Feiertag

Der Feiertag selbst markiert dann alljährlich die Trendwende im Sommerreiseverkehr. Ab dann staut es traditionell im Rückreiseverkehr gen Norden. Da sich auf der Heimfahrt aber die Abfahrtszeiten besser verteilen, erwartet die Asfinag auf ihren Autobahnen und Schnellstraßen weniger Staus. Dennoch gibt es Abschnitte, wo man als Lenkerin oder Lenker gute Nerven braucht: etwa bei den Grenzübergängen Karawankentunnel, Spielfeld, Kiefersfelden und Nickelsdorf sowie auf der A10 vor der Mautstelle St. Michael.

Zugpassagieren sei in Erinnerung gerufen, dass es derzeit ein Nadelöhr auf der Brennerstrecke gibt. Der Abschnitt zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner ist bis 23. August komplett gesperrt. Auf der 30 Kilometer langen Bergstrecke werden Arbeiten in den Eisenbahntunneln vorgenommen. Betroffen sind der Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr. 71 Nahverkehrszüge und zehn Eurocity-Züge pro Tag werden im Schienenersatzverkehr geführt. Lediglich für den Railjet zwischen Innsbruck und Bozen gibt es keinen Ersatz.

Wer mit dem Auto nach Slowenien fährt, muss sich laut ÖAMTC auf eine Geduldsprobe vor dem Baustellenbereich Maribor vorbereiten. In Italien wiederum werde Ferragosto, wie Mariä Himmelfahrt dort heißt und außerdem ein Synonym für Urlaub ist, im ganzen Land für ein erhebliches Verkehrsaufkommen sorgen. Staus wird es also auch an den Stränden geben. (simo, 11.8.2023)