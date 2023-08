Der Tiroler Wilhelm Steindl stellte bereits mehr als 80.000 Euro für die Familie des verunglückten Hochträgers auf. Das Geld will verwaltet werden

Der K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. Iamgo/SeuMelhorClick/Panthermedia

Wien – Damit hatte Wilhelm Steindl nicht gerechnet. Am Mittwoch richtete der Hotelier eine Spendenseite für die Familie des auf dem K2 im Karakorum tödlich verunglückten Hochträgers Mohammad Hassan ein, am Donnerstag waren bereits mehr als 80.000 Euro gesammelt. "Nach dem Artikel im STANDARD ging die Geschichte viral", sagt Steindl, "ich bin von der Solidarität beeindruckt."

Der Tiroler war am 27. Juli auf dem zweithöchsten Berg der Welt, verzichtete aufgrund der gefährlichen Bedingungen jedoch auf einen Gipfelsturm. Auf Drohnenbildern sah Steindl, wie Hassan starb, während rund 50 Bergsteiger ihren Weg in der Todeszone fortsetzten. "Es hätte drei, vier Leute gebraucht, ihn runterzubringen", erzählte Steindl – und machte sich damit in der Szene nicht nur Freunde.

"Über viele der Beteiligten ist ein regelrechter Shitstorm hereingebrochen. Das nimmt man mir übel. Ich habe einige negative Reaktionen erhalten. Aber was hätte ich tun sollen? Der Vorfall wäre totgeschwiegen worden. Sie hätten Helden und Heldinnen werden können, aber sie haben darauf verzichtet", sagt der 30-Jährige.

Am Donnerstag meldete sich auch die in die Kritik geratene norwegische Extrembergsteigerin Kristin Harila via Instagram zu Wort. Der Tod von Hassan sei ein "tragischer Unfall" gewesen. Sie und Mitglieder ihrer Expedition hätten eineinhalb Stunden versucht, dem Verunglückten unter schwierigsten Bedingungen zu helfen.

Spenden verwalten

Wie geht es nun weiter? Was wird aus den Spenden? Das durchschnittliche Monatseinkommen in Pakistan beträgt rund 150 Dollar, Summen in der Höhe von 80.000 Euro oder mehr übersteigen wohl die Vorstellungskraft der Empfänger.

"Das Geld soll nicht einfach überwiesen werden. Die Familie wüsste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Die Mutter der drei Kinder hat keine Ausbildung, die Gefahr von Diebstahl und Missbrauch wäre auch zu groß", sagt Steindl. "Ich bin mit der Familie und mit vertrauenswürdigen Locals in Kontakt. Die helfen mir mit der Auswahl einer Schule. Wir fordern Angebote ein und probieren, die beste Ausbildungsstelle für die drei Kinder zu finden."

Monatlich soll der Witwe ein kleiner Betrag überwiesen werden. Nur ihr soll Zugriff auf das Konto gewährt werden. Mit dem Geld werden die Kosten für Essen, sauberes Wasser, Kleidung und ärztliche Versorgung gedeckt. Zudem soll den Kindern die Möglichkeit für ein Studium eingeräumt werden: "Wir geben ihnen Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben."

In Pakistan wurde indes eine Untersuchung eingeleitet. "Es ist bedauerlich, dass niemand anhielt, um dem sterbenden Mann zu helfen", sagte Abu Zafar Sadiq, Präsident des pakistanischen Alpinklubs, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, "jemand hätte dem armen Kerl helfen müssen." (Philip Bauer, 11.8.2023)