Staatsschutz prüft rassistischen Artikel in "Zur Zeit", 8,9 Millionen Euro Presseförderung sind vergeben, "Am Schauplatz" im ORF: Vom Kaufen und Wegschmeißen

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Die unheimlich konservative Welt des Eduard Zimmermann - In ihrer Dokumentation betrachtet Regina Schilling am Donnerstag im ZDF das weltweit erste True-Crime-Format "Aktenzeichen XY … ungelöst" – kritisch und mit genügend zeithistorischem Abstand

Eduard Zimmermann begann mit "Aktenzeichen XY ... ungelöst" das interaktive Fernsehen. ZDF

"Mann namens Omar": Staatsschutz prüft rassistischen Artikel in "Zur Zeit" - Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner wird verunglimpft. "Zur Zeit" erhält Presseförderung in der Höhe von 44.600 Euro

8,9 Millionen Euro Presseförderung sind vergeben - "Österreich"-Antrag neuerlich abgelehnt, ebenso Antrag der "Oberösterreichischen Nachrichten" auf besondere Förderung. EU prüft neue Qualitätsförderung

"Am Schauplatz" im ORF: Vom Kaufen und Wegschmeißen - ORF-"Schauplatz"-Reporterin Julia Kovarik war bei Menschen, die lieber reparieren – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2 – Donnerstag, 21.05 in ORF 2

Strache weiß, was in der Politik "viele abstößt" - Der über sein Ibiza-Video gestürzte Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler a. D. möchte auch "nicht gechipt werden": Beobachtungen eines gar nicht wilden Puls-24-Talks

Initiative fordert radikal weniger Rundfunkgebühr in der Schweiz - Geht es nach den Initiatoren, dann sollen die Gebühren von 335 Franken jährlich auf 200 gesenkt werden. 128.000 Unterschriften eingebracht

"The Paradise", "Good Fellas" und Kottan: TV-Tipps für Donnerstag - Außerdem eine Reportage über Schwedens Probe für den Ernstfall, eine Doku über Deutschlands schlimmstes Wirtschaftsverbrechen und das Wirtschaftsmagazin "Eco"

