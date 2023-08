Donald Trump war 45. Präsident und will auch 47. Präsident werden. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE STOBE

Die Richterin Tanya Chutkan hat in der Causa gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine Anhörung für Freitag angesetzt. Die Anhörung, bei der es um den Umgang mit Beweismitteln geht, soll um 16 Uhr (zehn Uhr Ortszeit) in Washington starten. Es ist die erste Anhörung in dem Fall vor Chutkan, die bereits im Vorfeld in die Kritik von Trump und seinen Anhängern geraten ist.

Konkret soll über den Umfang einer Schutzanordnung verhandelt werden im Zusammenhang mit dem Vorwurf, Trump habe versucht, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen, und dem Vorwurf, Trump habe seine Anhänger aufgewiegelt, was zum Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 führte.

Wunsch nach späterem Termin ignoriert

Trumps Anwälte hatten gebeten, den Termin Anfang kommender Woche anzusetzen, da ihr Mandant einen gut ausgebuchten Gerichtsterminkalender hat, schließlich gibt es ja noch die in Florida verhandelte Causa über als geheim klassifizierte Dokumente, die Trump in seinem Anwesen in Mar-a-Lago lagerte. Diesem Wunsch wurde von Chutkan offensichtlich nicht nachgekommen. Trump muss bei der Anhörung nicht persönlich in Washington anwesend sein, erklärte Chutkan.

In einem Strafverfahren wie jenem Trumps kann die Staatsanwaltschaft eine "protective order" genannte Schutzanordnung beantragen, um zu verhindern, dass Angeklagte öffentlich über sensible oder vertrauliche Informationen sprechen, die im Rahmen der Ermittlungen Verwendung finden.

Schutz für Zeugen

Solche Anordnungen sollen sicherstellen, dass andere an einem Fall beteiligte Personen wie zum Beispiel Zeugen keinem Druck durch die Angeklagten ausgesetzt werden können. Solche Anordnungen greifen häufig auch auf Bundesvorschriften zurück, die einschränken, was aus einem Grand-Jury-Verfahren veröffentlicht werden darf und unter welchen Umständen diese Informationen offengelegt werden dürfen. Anfragen nach den Anordnungen sind Routine, und Richter erlassen sie in der Regel sowohl in Straf- als auch in Zivilsachen. Einstweilige Verfügungen haben zumeist lediglich einen eng umrissenen Geltungsbereich, im Gegensatz dazu hindert eine Schweigeanordnung einen Angeklagten daran, öffentlich über ein Verfahren zu sprechen. Diese Anordnungen kommen meist in Fällen mit hoher Öffentlichkeitswirkung vor, sind jedoch aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken immer noch seltener als Schutzanordnungen.

Auch in einem anderen bevorstehenden Prozess gegen Trump wurde vom Gericht eine Schutzanordnung erlassen. In dem Verfahren geht es um Schweigegeldzahlungen an die Schauspielerin Stephanie Clifford, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Stormy Daniels. Diese Anordnung regelt, wie Trump im Vorfeld des Prozesses im März 2024 öffentlich über Beweise kommunizieren darf.

Beschränkte Rechte

Trumps Anwaltsteam und die Staatsanwaltschaft sind sich darüber uneins, welche Einzelheiten im Fall der Wahlbeeinflussung öffentlich bekanntgegeben werden dürfen. Trump und seine Anwälte stehen auf dem Standpunkt, dass Beschränkungen dessen, was der Ex-Präsident öffentlich sagen darf, einen Angriff auf seine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz darstellen. Ihren Antrag auf eine Schutzanordnung begründeten der Sonderermittler Jack Smith und die Staatsanwälte Molly Gaston und Thomas Windom damit, dass damit sensible und vertrauliche Informationen vor der Öffentlichkeit geschützt würden. Trump und seine Anhänger könnten solche Informationen nutzen, um Zeugen in der Öffentlichkeit anzugreifen.

Trump will erneut für das Präsidentenamt kandidieren und behauptet seinen Platz als führender Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner. Die zahlreichen juristischen Fisimatenten haben ihm bisher nicht geschadet, im Gegenteil, er kann die Kontroversen nutzen, um Spenden zu sammeln. Er kündigte sogar an, sich durch richterliche Einschränkungen nicht davon abhalten zu lassen, sich weiterhin zu Wort zu melden. Bei einer vorliegenden Schutzanordnung könnten ihm jedoch ernsthaften Konsequenzen bis hin zu einer Anklage wegen Missachtung drohen. Im Extremfall könnte sogar Haft oder Hausarrest angeordnet werden, doch Geldbußen wären die wahrscheinlichere Variante.

Verschiebung des Prozessstarts möglich

Am Dienstag legten Trumps Anwälte eine Eingabe an das Gericht unter Chutkan vor, in der sie eine längere Frist bis zur Verhandlung fordern. Dies wäre insbesondere in komplexen Fällen wie diesem nicht unüblich, um eine Vorbereitung des Prozesses zu ermöglichen. "Diese Angelegenheit wirft erhebliche verfassungsrechtliche Fragen und andere neuartige Rechts- und Sachfragen auf. Wir rechnen unter anderem mit der Durchsicht von Terabytes elektronischer Informationen und hunderttausenden Seiten gedruckter Dokumente", heißt es in dem Schreiben an das Gericht. Es gehe um die Einreichung zahlreicher kritischer Anträge, die Befragung hunderter Zeugen, die Ausstellung dutzender Vorladungen und das Einbeziehen von Sachverständigen. (Michael Vosatka, 10.8.2023)