Wien – Die österreichischen Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr 51.886 Betrugsanzeigen registriert. Damit hat diese Deliktsform mit zehn Prozent zur gesamten Kriminalstatistik beigetragen. Rund die Hälfte der Betrügereien spielte sich im Internet ab. Dieser Anteil ist seither gestiegen, wie nun das Bundeskriminalamt (BK) aufzeigt. Im Juli 2023 haben sich bereits rund zwei Drittel aller zur Anzeige gebrachten betrügerischen Machenschaften auf den Onlinebereich bezogen.

Dass Betrüger ihr Handwerk zusehends vom analogen in den digitalen Raum verlagern, stellt die Polizei vor neue Herausforderungen, betont Manuel Scherscher, stellvertretender BK-Direktor und Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität: "Der Einzelbetrug wird abgelöst vom Massenphänomen."

Perfide Liebe

Mit Online-Betrügereien wird viel Geld in die Kassen von Kriminellen gespült wird: Einen Schaden von 60 Millionen Euro richteten im Vorjahr Schwindler an, die ihren Opfern im Internet lukrative Investment-Möglichkeiten vorgaukelten (Cyber Trading Fraud). Mitunter wurden die Betroffenen dabei sogar mehrstufig abgezockt: Nachdem sie ihr Erspartes verloren hatten, fielen sie auch noch auf vermeintliche Anwaltskanzleien herein, die vorgaben, das Geld mit Klagen zurückholen zu können.

Besonders perfide ist der sogenannte Love-Scam-Betrug, bei dem den Opfern vorgemacht wird, sie hätten im Internet eine "neue Liebe" gefunden. Eine Österreicherin, die glaubte, via Facebook einen französischen Autohausbesitzer kennen- und lieben gelernt zu haben, überwies dem Schwindler zwischen April und Juni 2022 mehrere 10.000 Euro. 540 derartige Fälle mit einer Gesamtschadenssumme von 6,5 Millionen Euro hat das BK im Vorjahr verzeichnet, im ersten Halbjahr 2023 waren es rund 400 Betroffene, denen dergestalt sechs Millionen Euro abhandenkamen.

"Diese Kriminellen sind oft bandenmäßig organisiert und haben ein extrem gut geschultes Personal", sagt Scherscher. Sie unterhalten eigene Callcenter, über die die Opfer kontaktiert werden. Zuletzt konnte ein derartiges Callcenter in Indien zerschlagen werden.

Fake-Shops im Internet

Immer noch einträglich sind Bestellbetrügereien mit Fake-Web-Shops. 14 Millionen Euro wurden im Vorjahr mit dieser Masche Geschädigten aus der Tasche gezogen, heuer waren es bereits zehn Millionen Euro. "Die Täter nutzen die Schnelllebigkeit des modernen Lebens aus", sagt BK-Chefinspektor Horst Hakala. Mit einem Griff zum Handy lässt sich schnell eine Online-Überweisung tätigen, wenn ein vermeintlich besonders günstiges Angebot auf einer Plattform aufpoppt.

Das gilt auch für Phishing-Mails oder -Nachrichten, die man über Messengerdienste aufs Handy erhält. Anfang 2023 kursierten SMS, in denen vorgegeben wurde, man müsse dem Finanzamt 350 Euro überweisen, um die Pfändung des Hausrats zu verhindern. Hunderte Empfänger überwiesen die verlangten Beträge auf das angegebene Konto. "Die meisten Leute haben wenig Zeit oder nehmen sich nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen, was sie da eigentlich tun", sagt Hakala. Die Täter im Cybercrime-Bereich seien "Fischer, und die Opfer springen auf unterschiedliche Köder an. Bei den einen ist es Gier, bei anderen die Aussicht auf Liebe oder die Sorge um ihr Eigentum."

Den Schwindel mit den 350 Euro zur Rettung des vermeintlich auf dem Spiel stehenden Hausrats konnte das Bundeskriminalamt rasch "abdrehen". Den Ermittlern kam dabei zupass, dass bei den Empfängerkonten – diese waren allesamt außerhalb Österreichs eröffnet worden – österreichische IBAN-Nummern verwendet wurden. Das BK schaltete daher die Geldwäschemeldestelle ein, die Kontakt zu den Banken aufnahm, die die fraglichen IBAN-Nummern überprüften. Am Ende ließen sich über 20 IBANs der Tätergruppe zuordnen. Das auf den entsprechenden Konten eingegangene Geld wurde eingefroren, ehe es von den Kriminellen abgezogen werden konnte. Eine Viertelmillion Euro konnte sichergestellt und den Betroffenen rückerstattet werden. Was die Ausforschung der Täter betrifft, gibt es laut BK "konkrete Verdachtsmomente" und einen genehmigten "Ermittlungsplan". Um die laufenden Erhebungen nicht zu gefährden, könnten aber keine weiteren Details bekanntgegeben werden. (APA, 11.8.2023)