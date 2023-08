Klosterneuburg/Tulln – Nach der Tötung eines Bibers durch Pfeilbeschuss in Kierling, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln), ist die Belohnung für Hinweise erhöht worden, die zur Ausforschung des Täters oder der Täterin führen. Nach 1.000 Euro vor wenigen Tagen hat eine zweite Privatperson weitere 500 Euro ausgelobt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag einen Bericht des ORF Niederösterreich. Das Landeskriminalamt (Tel. 059133 30 3333) ermittelt.

Symbolfoto: 1.500 Euro gibt es mittlerweile für relevante Hinweise an die Landespolizeidirektion Niederösterreich zum Pfeilbeschuss des Bibers in Kierling. IMAGO/alimdi

Biber in Tierheim Parndorf untersucht

Der verletzte und später verendete Biber war am Vormittag des 28. Juli im Kierlingbach wahrgenommen worden. Im Körper des Tieres – Kopf und Hüfte – steckten zwei Pfeile, die vermutlich am Vortag aus einer Armbrust abgegeben worden waren. Der Biber wurde in das Tierheim Parndorf gebracht. Bei der Entfernung der Pfeile stellte eine Tierärztin weitere Verletzungen fest, die laut Polizei "höchstwahrscheinlich auch auf einen Pfeilbeschuss zurückzuführen sind".

Auch im Fall eines vor einem Monat in Tulln durch einen gezielten Schuss getöteten Wolfes dauerten die Ermittlungen des Landeskriminalamts an. Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion bestätigte, dass inzwischen bekannt sei, aus welcher Population der Wolf stammt. Nähere Informationen dazu würden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. (APA, 11.8.2023)