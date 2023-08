In dieser Folge von "Lohnt sich das?" geht's an den Pokertisch. Für die einen ist Pokern ein Sport, mit dem man gutes Geld verdienen kann – für die anderen ein Glücksspiel, bei dem fast alle verlieren. Aber was braucht es, um vom Kartenspielen leben zu können, welches Risiko muss man dafür nehmen, und wären erfolgreiche Pokerspieler auch gute Börsentrader? Das klären wir mit Matthias Eibinger, er ist professioneller Pokerspieler und Unternehmer aus der Steiermark. (red, 15.8.2023)

