Die aktuelle Nulllohnrunde für die heimische Spitzenpolitik stellt die die Reputation der Funktion infrage. Aber was ist ein angemessenes Einkommen in der Politik?

Gastbeitrag von Gundi Wentner

In diesen Tagen erleben wir in Österreich eine sehr unsachliche Diskussion über die Gehälter von Politikerinnen und Politikern. Sie befeuert Neid und gesellschaftliche Spaltung, und die Politik beschädigt sich dadurch selbst nachhaltig. Es eignet sich perfekt für populistische Argumentation, und viele haben dazu eine Meinung, die selten fachlich fundiert ist.

Grundsätzlich ist es herausfordernd, die Frage zu beantworten, wie viel ein Politiker oder eine Politikerin verdienen soll. Politik ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Teilsystem wie etwa auch Gesundheit, Bildung oder der Nonprofitbereich.

Bundeskanzler Karl Nehammer (monatliches Bruttogehalt 23.840 Euro) mit Vizekanzler Kogler (20.979) und Arbeitsminister Kocher (19.072). APA/GEORG HOCHMUTH

Für die Gehaltsfindung in der Privatwirtschaft werden Marktbenchmarks und Kriterien wie die Komplexität der Aufgabe oder Umsatz bzw. Budgetverantwortung herangezogen. Außerdem gibt es leistungs- und erfolgsorientierte Komponenten, die von kurzfristigen Gewinnen und zunehmend auch einer längerfristigen Unternehmensentwicklung abhängen.

Der Marktvergleich wie in der Privatwirtschaft ist nicht möglich, da es sich um einen Monopolbereich handelt. Auch die Komplexität der Aufgabe eignet sich nicht für eine Bewertung, denn nichts ist vergleichbar komplex. Dasselbe gilt z. B. auch für Gehälter in der öffentlichen Verwaltung. Wäre Budgetverantwortung im öffentlichen Sektor ein mögliches Kriterium, dürfte der Budgetsektionschef im Finanzministerium angesichts der von ihm bewegten Milliarden nicht nur ein Zwanzigstel des Gehalts eines Vorstandsvorsitzenden verdienen.

Wie erfolgreich Politiker und Politikerinnen gearbeitet haben, wird letztendlich von den Wählerinnen und Wählern bewertet. Jeder Vergleich mit privatwirtschaftlichen Gehältern ist daher unsinnig.

Österreich hat im Jahr 1997 unter Bundeskanzler Viktor Klima (SPÖ) eine sehr gut überlegte und stimmige Regelung getroffen und die Politikerbezüge im Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre sowie im Bundesbezügegesetz geregelt. In diesen Gesetzen sind die Bezugshöhen sowie deren jährliche Anpassung festgelegt.

Relikt Parteisteuer

Dass die Schematik der Gehaltspyramide funktioniert und passt, zeigt auch der internationale Vergleich. Die Gehälter von politischen Mandataren bewegen sich in demokratischen Ländern weltweit in einer relativ engen und vergleichbaren Bandbreite in absoluten Beträgen und liegen beim Vier- bis Zehnfachen des Durchschnittsgehalts des jeweiligen Landes.

In Einkommensvergleichen der Regierungschefs liegt der Bezug des österreichischen Bundeskanzlers im Spitzenfeld, was nicht mit der Bedeutung des Landes korrelieren würde. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass österreichische Mandatare geschätzt zwischen zwölf und 25 Prozent ihres Einkommens über sogenannte Parteisteuern an ihre Partei bezahlen, ein reformbedürftiges Relikt aus einer Zeit weniger großzügiger Parteienfinanzierung aus öffentlichen Geldern.

Der jährliche Anpassungsfaktor ist im Bundesbezügebegrenzungsgesetz festgelegt und abhängig vom vorjährigen Pro-Kopf-Durchschnittseinkommen österreichischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, errechnet durch die Statistik Austria. Das ist grundsätzlich vernünftig, da die Politik keinen Counterpart für Gehaltsverhandlungen hat. Sie ist für den Dienst am Staat und für alle da, deshalb ist das Durchschnittseinkommen ein guter Bezugspunkt. Eine mögliche Alternative wäre der Durchschnitt aller Kollektivvertragserhöhungen aller Branchen des letzten Jahres.

Jedenfalls legt nicht die Bundesregierung bzw. die Politik willkürlich ihre Bezugsanpassung fest. Das Bundesbezügegesetz verbietet öffentlichen Funktionsträgern, auf ihren Geldbezug zu verzichten. Analog könnte man argumentieren, dass sie auch auf die Anpassung gar nicht verzichten dürfen.

Die Diskussion über die Anpassung wurde bereits in der Vergangenheit dadurch aufgemacht, dass sie schon mehrfach ausgesetzt wurde. Heuer hat sie eine andere Brisanz und Aufmerksamkeit aufgrund der hohen Inflation und ist durch viel Polemik gekennzeichnet. Statt Symbolpolitik in diesem sehr speziellen und tatsächlich vernünftig geregelten Bereich zu betreiben, sollte man darüber nachzudenken, welche anderen Zielgruppen bzw. Bezüge wie etwa Arbeitslosengeld und Mindestsicherung nach ähnlichem Muster automatisch angepasst werden müssten, da auch sie nicht in einem Verhandlungsprozess festgelegt werden.

Die Bezüge österreichischer Politikerinnen und Politiker sind also grundsätzlich sehr vernünftig geregelt, und das Bezugsschema hält auch internationalen Vergleichen stand. Es besteht kein Bedarf seitens der betroffenen Personen, diese Regelungen infrage zu stellen und durch scheinbar großzügigen Verzicht die Wichtigkeit der Funktionen und Aufgaben und deren Reputation infrage zu stellen.

Die besten Köpfe

Ebenso wenig ist angebracht, darüber zu klagen, dass die Bezahlung zu gering sei und man deshalb nicht die besten Köpfe für die Politik gewinnen könne.

Menschen, die in der Politik, im öffentlichen oder im Nonprofitsektor arbeiten, beziehen ihre Motivation in der Regel nicht aus dem Gehalt. Die Möglichkeiten, die Gesellschaft, das Leben der Menschen und die Gegenwart und Zukunft eines Landes zu gestalten, sind und sollten auch ausschlaggebend für die Wahl dieses Berufs sein.

Wenn man sich also fragt, wie man talentierte, verantwortungsbewusste, persönlich integre und tüchtige Menschen für die Politik gewinnen kann, dann ist angemessene Bezahlung selbstverständlich. Aber mindestens ebenso wichtig sind inhaltliche Attraktivität, Auswahlkriterien, Entwicklungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen innerhalb der Parteien sowie der Umgang und die Diskussionskultur in der Politik und in den Medien.

Gerade für viele junge Menschen sind Sinn in der Arbeit und die Möglichkeit, in ihrem Beruf etwas Positives für die Gesellschaft zu bewirken, besonders wichtig. Beides wäre im politischen Umfeld in hohem Ausmaß gegeben. Wenn es der Politik allerdings nicht gelingt, den laufenden Prozess der Selbstbeschädigung und des Reputations- und Vertrauensverlusts zu beenden, bleiben nur mehr diejenigen Politiker und Politikerinnen übrig, die tatsächlich nicht verdienen, was sie bekommen.