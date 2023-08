Meditation hilft vielen Menschen beim Abschalten. Getty Images/iStockphoto

Vor Jahren schrieb Wilhelm Schmid, seit langem einer der erfolgreichsten Vertreter von Glücksentfaltungskonzepten: "Lebenskunst ist das, was übrig geblieben ist nach dem Ende der großen Entwürfe zur Beglückung der Menschheit: die Rückkehr zum Selbst, zum einzelnen Individuum, das neu damit beginnt, sich selbst zu gestalten, das Leben zu gestalten und nicht die alten Illusionen zu hegen." Nun hat er das in Schaukeln noch reduziert. "Lebenskunst", heißt es da, "ist die Kunst, die schönen Seiten des Lebens zu genießen, jedoch auch mit den schwierigen Seiten zurechtzukommen."

Wilhelm Schmid, "Schaukeln. Die kleine Kunst der Lebens- freude". € 12,90 / 112 Seiten. Insel- Verlag, Berlin, 2023 Verlag

Schmid ist so etwas wie der Robert Seethaler der Lebenshandreichung, ein sublimer Philosophendarsteller. Sein handtellergroßes Bändchen ist allerliebst geschrieben. Den Gehalt seiner grazil Einsichten vorgaukelnden Sentenzen zu messen und, ja, nur anzuhauchen kann jedoch fatal enden – weil ob zahlloser geflochtener Binsen gar bitter enttäuschen. Was rhetorisch, als Impulsreferat, als "keynote speech", im Ohrgang akustisch kurz kreiselt, entfaltet als Lektüre beileibe nicht ebensolchen Kurzzeitzauber.

Schmid ist der Geodät der Gemeinplätze, die sorgsam, aber immer heiter abgeschritten werden. Manchmal sieht man ihn kaum mehr in der Rinne des überfrequentierten Mainstreams. Ach, und welche Felder er beschwingt und holden Fußes abschreitet! Welch wertvolle Ratschläge er gibt: digitale Auszeit, Askese (ein bisserl), fasten, die Gedanken fliegen lassen, Schwung, neuen, alten, immerwährenden, finden für den Alltag!

Brianna Wiest, "When you’re ready this is how you heal. Lass los und finde zu dir selbst. 101 Essays, die dein Leben verändern werden". Deutsch von R. Graßtat. € 22,90 / 240 Seiten. Piper, 2023 Verlag

Zumutbar zufrieden

Brianna Wiest steht, was den Erfolg angeht, Schmid in nichts nach. Ja, sie ist international noch besser zu vermarkten. Was wohl damit zusammenhängt, dass die Journalistin – Schwerpunkte: Achtsamkeit, Spiritualität und Seelenoptimierung – achtsam und optimiert mit der Whatsapp-Instagram-Generation interagiert. Das realisiert man schon arithmetisch: 101 "Essays", verteilt auf 224 Textseiten. Zum Glück gehört: Weder Länge noch Inhalt erlegen übermäßige Qualen auf. Der Band ist in sich egalitär. Es ist gleich, auf welcher Seite man ihn aufschlägt, überall findet sich etwas fürs leider antiquierte Poesiealbum.

Wiests letzter Satz ist allzusammenfassend: "Ich hoffe, du lernst" – der Lesende wird von Brianna durchweg geduzt –, "wie du dir sanft den Staub abklopfst und neu anfängst, weil das Leben zu kurz ist, um zu stagnieren, und zu reich gefüllt, um nur ein Viertel des Glases auszutrinken." Angesichts ihrer Verkaufszahlen lässt sich schlussfolgern: Im Glas ist Champagner. Genauer: Es dürfte sich um einen amerikanischen Schaumwein handeln, wohl um den robusten Argyle 2017 Vintage Brut aus dem Willamette Valley in Oregon.

Eine ähnliche, intellektuell robuste Erfahrung ist die Lektüre ihrer Texte. Mit großer Selbstbewusstheit wird schlangenhaft Augenöffnendes präsentiert – "Das Leben fordert uns auf, uns zu verschiedenen Zeitpunkten zu häuten" –, auch zirzensisch Multiples ("Wir sind nicht hier, um nur eine Person zu sein"), sie ist sich aber auch für Revolten nicht zu schade: "Was kann ich heute Neues ausprobieren?" Ja, was?

Man stellt sich die Frage, wieso der Verlag diese Weisheiten nicht gleich in Gestalt eines täglichen Abreißkalenders mit einem zumutbar zufrieden stimmenden Satz zum jeweiligen Tage gestaltet hat.

Claudia Hammond, "Miteinander. Wie wir freundlicher zu anderen und uns selbst werden". Übersetzt von Silvia Morawetz und Theresia Übelhör. € 24,90 / 304 Seiten. DuMont-Verlag, 2023 Verlag

Schritte zur Freundlichkeit

Zufrieden sieht auch die Londonerin Claudia Hammond aus. Auf allen Fotos schaut die BBC-Sprecherin und Hochschuldozentin für Psychologie freundlich aus. Freundlicherweise stützt sie sich in Miteinander auf eine große Testreihe der University of Sussex plus BBC Radio 4, für die mehr als 60.000 Menschen aus 144 Ländern befragt wurden: wie freundlich sie sind und wie ihre Arbeitsumgebung, ihr Wertesystem – inklusive Rückwirkungen auf Selbstvertrauen, Gesundheit und innere Ausgeglichenheit – sie beeinflussen. Natürlich liest sich das so freundlich, wie Hammond lächelt.

Mit erzählerischer Routine reiht sie Fallbeispiel an Fallbeispiel an Anekdoten aus dem eigenen Alltag, klettert so von bezirzender Freundlichkeit zu Freundlichkeit. Oder von Gegenteil zu Gegenteil. Und erläutert dann, wie dies ins Gegenteil gewendet werden könnte, um – erraten! – in einer liebreizend freundlichen Welt zu leben. Viele Fährten der Freundlichkeit kreuzen sich miteinander, vom Wohnungsflur bis zur Fahrt zur Arbeit oder dem Miteinander im Park.

Susanne Wiborg, "Der glückliche Horizont. Was uns Landschaft bedeutet". € 25,90 / 360 Seiten. Kunstmann-Verlag, München 2023 Verlag

Regenwurm trifft Goethe

Noch weiter hinaus schweift die norddeutsche Journalistin Susanne Wiborg. Bis zum Horizont. Sie unternimmt eine wohlabgemessene geo-kultur-emotionshistorische Promenade, in der Regenwürmer auf Goethe treffen, "aufgeladene" Natur mit einfach angeschauter, nur scheinbar simpel genossener Landschaft kontrastiert, mit Wald, Wiese, Berg, Heide, Küste, Fluss und Moor.

Wiborg ist eine angenehme Begleiterin, eine kundige Vor- und Nachläuferin, die Taschen mit Texten und Passagen von Kästner, Tucholsky, Heine, W. G. Sebald, Thomas Mann, Dave Goulson und anderen gefüllt. Bei passender Gelegenheit, an der Grasnarbe, dem Torfanstich, im Wiesengras, zieht sie dann etwas Lehrreiches oder Kluges oder Trostreiches hervor.

Slavoj Žižek, "Die Paradoxien der Mehrlust. Ein Leitfaden für die Nichtverwirrten". Übersetzt von Frank Born und Axel Walter. € 28,80 / 496 Seiten. S. Fischer, 2023 Verlag

Trost, wo ist Trost zu finden? In heutigen atemlosen Zeiten? Sich Zeit zum Trauern zu nehmen im hektisch-digitalen Multiversum? Der niederländische Philosophie-Ordinarius Jean-Pierre Wils von der Radboud-Universität im beschaulichen Nijmegen beugt sich, nach einem Buch über den Freitod, nach einem Band über soziale Risse, in seinem Buch Warum wir Trost brauchen über den Kummer. Und tatsächlich: Dies ist trostspendende Lektüre. Denn der Herausgeber des ehrwürdig konservativen, seit seiner Gründung 1971 exzeptionell ökologisch-intellektuellen Jahresmagazins Scheidewege schreibt nachdenklich. Und tatsächlich tiefsinnig. Und einfühlsam. Und empathisch. Und ist dabei nie atemlos.

Über Slavoj Žižek staunt man. Oft. Ist doch der 1949 geborene Philosoph einer der am schnellsten Schreibenden und Produktivsten seiner Zunft, einer der Wieseligsten auf jeden Fall; kaum hat man ihn bei neuen Marx-Etüden verortet, spricht er über Buddhismus und kommentiert das Finale von Succession. Aktuell ist der 64-Jährige am Birkbeck College der University of London tätig. Der zottelige Salonpyromane zeigt sich in Die Paradoxien der Mehrlust verblüffend anders – als Verfechter der Ordnung und der Vorschriften während der Covid-Pandemie! Ist aus dem Springteufel plötzlich ein Maßregler geworden, der verdrossen attestiert, öffentliche Vernunft sei allerorten am Schwinden? Keine Angst. Mit fortlaufender Lektüre lässt er wieder, als seien es Drehkreisel, Hegel auf Lubitsch knallen, Lacan auf den Joker und Verschwörungstheorien auf Freuds Lustgewinn, Gott auf keinen Gott oder, wie es einmal heißt, auf einen bösen Gott.

Jean-Pierre Wils, "Warum wir Trost brauchen. Auf den Spuren eines menschlichen Bedürfnisses". € 22,70 / 176 Seiten. Hirzel- Verlag, 2023 Verlag

Endlichkeitserinnerung

Schon vor 16 Jahren, vor Krieg, Covid und Konsorten, erschien ein ernstzunehmender Band, Kritik der Lebenskunst. Anhand der darin enthaltenen Essays von überaus namhaften Beiträgern führten die Herausgeber Wolfgang Kersting und Claus Langbehn vor Augen, dass Lebenskunstliteratur alter Wein in neuen Schläuchen ist. Sie drückten es damals diplomatisch aus: Solche Ratgeberprosa sei im Grunde lediglich "Erinnerungsliteratur, die an die alten Weisheitslehren anknüpft und das eudaimonistische Basiswissen der Menschheit, das Wissen über das, was dem Menschen zuträglich und bekömmlich ist, gegenwärtig hält". Kersting weiter: "Lebenskunst muss vielmehr stete Endlichkeitserinnerung sein, nicht zur Flucht in inhumane Konzeptwelten anleiten, sondern helfen, mit Zufall, Schicksal und Endlichkeit auf würdige und anmutige Weise fertigzuwerden."

Nicht Glück sei, so damals Ludger Heidbrink, das Ziel der Lebenskunst, sondern die Fähigkeit, zwischen individueller Selbstständigkeit und äußeren Widerständen eine zustimmungsfähige Übereinstimmung herzustellen. Und der Philosoph Dieter Henrich stellte die Diagnose, dass Lebenskunst "ihre Wurzel nicht in irgendeinem Verlangen nach Wissen" hat, "sondern in demjenigen Wissenwollen, das aus dem Selbstverhältnis hervorgeht und es betrifft. Es ist die Sorge um die Möglichkeit, die Orientierung und die Bewahrung des eigenen Lebens, das sich selbst einen Ort bestimmen muss vor der Tiefe des Universums und der Undurchsichtigkeit seines Grundes ..." (Alexander Kluy, 11.8.2023)