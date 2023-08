Ein "erwachsener Mensch" sollte dem Rockstar zufolge "wissen, was okay und was nicht okay ist"

Till Lindemann von Rammstein. APA/dpa/Malte Krudewig

Rockstar Alice Cooper hat sich in einem Interview im "Playboy" zu den seit Wochen erhobenen Vorwürfen sexueller Nötigung gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann geäußert. "Ich war ehrlich gesagt überrascht zu hören, dass jemand, der so lange schon in der Rockmusik aktiv ist, sich angeblich auf diese Weise verhält", gibt Cooper an. "Als ich 18 oder 20 war – nun, sagen wir: Ich war zu der Zeit noch nicht verheiratet und habe mich auch so verhalten." Doch habe er diesen Lebensstil schon vor über 30 Jahren eingestellt. Nämlich sollte ein "erwachsener Mensch (…) wissen, was okay und was nicht okay ist". Lindemann solle sich eine Frau suchen, die mit ihm "auf Augenhöhe" sei.

Zuletzt hatte der "Spiegel" berichtet, dass Lindemann 2011 ein sexuelles Verhältnis mit einer 15-Jährigen eingegangen sein soll. Zwei Tage darauf, Ende vergangener Woche, hatte dann Rammstein-Leadgitarrist Richard Kruspe mit einem Facebook-Posting für Spekulationen über die Zukunft der Band gesorgt. Er wisse nicht, wie die Zukunft aussehen werde, aber auf jeden Fall werde es anders sein, schrieb er darin. (red, 11.8.2023)